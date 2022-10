Max Verstappen en pole à Suzuka, mais chanceux de la conserver

Max Verstappen a battu la Ferrari de Charles Leclerc d'un centième de seconde pour s'offrir la pole position du Grand Prix du Japon. Lance Stroll a fait une erreur dans son dernier tour, et a échoué au 19e rang devant Nicholas Latifi.

Verstappen a remis les pendules à l'heure samedi sur piste sèche, après une première journée de travail pluvieuse, vendredi.

Le Néerlandais a enregistré un temps imbattable de 1 min 29 s 304/1000 en réalisant un nouveau super tour , selon son patron Christian Horner. De son côté, Leclerc dit avoir perdu un peu de temps dans le dernier secteur du circuit.

C'était la première pole position de Verstappen sur le circuit de Suzuka.

En partant depuis la pole position dimanche au Japon, Max Verstappen (Red Bull) a une occasion en or de défendre son titre de champion du monde.

Une victoire et le point du meilleur tour en course, c'est tout ce qu'il lui faut pour être titré.

D'autres résultats peuvent aussi le voir couronné, mais cela dépendra de la performance de ses deux poursuivants au classement: il doit aller chercher dimanche 8 points de plus que Leclerc et 6 de plus que son coéquipier chez Red Bull, Sergio Pérez, distancés pour l'instant de 104 et 106 points respectivement.

Bien sûr, très heureux d'être en pole, mais aussi super heureux d'être de retour ici , a réagi Verstappen.

Je ne pense pas vraiment (au titre), je prends les choses comme elles viennent, a-t-il ajouté. L'important c'est d'avoir une voiture compétitive, et c'est clairement le cas.

On attend 90 000 amateurs dimanche pour la course, pour ce premier Grand Prix du Japon depuis 2019, après deux saisons d'absence en raison de la pandémie.

Verstappen a toutefois eu une grosse frayeur en piste, car il a gêné Lando Norris (McLaren) après avoir perdu la maîtrise de sa monoplace à l'approche de la chicane alors qu'il réchauffait ses pneus avant de s'élancer dans un tour rapide.

Lando Norris doit mettre deux roues dans l'herbe pour éviter la Red Bull de Max Verstappen. Photo : TSN / Formula One

Norris a dû mettre deux roues dans l'herbe pour éviter le pilote Red Bull.

Je conduisais assez lentement, et j'ai voulu accélérer, mais mes pneus étaient un peu froids, donc j'ai eu un moment compliqué. Et bien sûr, Lando passait au même moment, donc il a dû m'éviter. Mais heureusement, il ne s'est rien passé , a dit le Néerlandais.

Verstappen a présenté ses excuses au pilote britannique. Les deux pilotes ont dû s'expliquer devant la direction de course, et le Néerlandais s'en est finalement tiré avec une réprimande.

Carlos Sainz fils (Ferrari) et Pérez partiront de la deuxième ligne de la grille, dimanche. Esteban Ocon (Alpine-Renault) et Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) seront juste derrière, sur la troisième ligne.

Lance Stroll sur le circuit de Suzuka Photo : Getty Images / Clive Rose

En Q1, Le Québécois Lance Stroll a commis une faute au freinage à l'approche de la chicane et a perdu toute chance de passer en Q2. Il a échoué à la 19e position, et s'élancera aux côtés de son compatriote Nicholas Latifi de la dernière ligne de la grille de départ.

Les essais libres sur piste mouillée, vendredi, pourraient avoir leur importance dimanche. Les prévisions font état de 40% de risque de pluie dès le début de la course, et jusqu'à 80% en fin de course.

La Normandie d'Alpine

Pierre Gasly rejoindra en 2023 Esteban Ocon et ils formeront un duo français de choc au sein de l'équipe Alpine-Renault.

Gasly, né à Rouen en Normandie, va rejoindre Ocon, son ancien compagnon de karting originaire d'Évreux, au sein d'Alpine, une marque fondée à Dieppe... en Normandie.

Esteban était là pour mes premiers tours de roue, et vingt ans après, on se retrouve dans la même équipe en F1, en venant plus ou moins du même patelin en Normandie, c'est incroyable , sourit Gasly, âgé de 26 ans, qui remplacera l'Espagnol Fernando Alonso, en partance pour Aston Martin.

Esteban Ocon et Pierre Gasly à leurs débuts en Normandie Photo : Twitter / Photo de l'album de la famille Ocon

Un vrai chapitre se ferme et une nouvelle aventure commence , a-t-il affirmé.

L'équipe AlphaTauri a reçu un montant compensatoire d'Alpine-Renault car Gasly était sous contrat jusqu'à fin 2023. Le Néerlandais de 27 ans Nyck de Vries, champion de Formule E (électrique) 2021, remplacera Gasly chez Alpha Tauri. Sa performance au pied levé au Grand Prix d'Italie a joué en sa faveur, a admis l'équipe italienne de la famille Red Bull.

Gasly représente exactement ce dont on a besoin , a dit Laurent Rossi, président d'Alpine-Renault. Il a montré qu'il pouvait gagner, marquer de gros points et en même temps il est très jeune .

Les deux pilotes normands ont grandi ensemble en karting, sur le circuit d'Anneville-Ambourville, près de Rouen.

Nous sommes tous les trois de Normandie, Pierre, la marque Alpine et moi. Si on peut porter l'équipe au sommet et faire gagner la Normandie ça serait quelque chose de très particulier , a admis Ocon.

L'équipe Alpine-Renault est actuellement 5e au classement des constructeurs, et s'est fixée comme objectif de lutter pour les victoires d'ici 2024.

Classement de la séance de qualification:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:29,304

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:29,314

3. Carlos Sainz fils (ESP/Ferrari) 1:29,361

4. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:29,709

5. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:30,165

6. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) 1:30,261

7. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:30,322

8. George Russell (GBR/Mercedes-Benz) 1:30,389

9. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes-Benz) 1:30,554

10. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz) 1:31,003

Éliminés en Q2:

11. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes-Benz)

12. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo Sauber)

13. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

14. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo Sauber)

15. Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari)

Éliminés en Q1: