Le Nouveau-Brunswick suspend ses paiements à Hockey Canada

Hockey Nouveau-Brunswick est le plus récent organisme directeur provincial à indiquer qu'il ne paiera pas ses frais d'évaluation des participants de 3$ par joueur à Hockey Canada en attendant les résultats de la révision indépendante de la gouvernance de l'organisation nationale.

L'association provinciale de hockey a dit vendredi comprendre les préoccupations soulevées à l'égard de la culture du hockey et de la gouvernance du sport au Canada. Elle a déclaré dans un communiqué qu'elle travaillait activement à créer des opportunités éducatives pour ses membres concernant la violence sexuelle, la masculinité et la discrimination.

La décision du Nouveau-Brunswick de rompre des liens avec l'association fédérale fait suite à des démarches similaires de la Fédération de hockey de l'Ontario, de Hockey Québec et de Hockey Nouvelle-Écosse. Hockey Eastern Ontario et Hockey Northwestern Ontario ont également demandé que leurs frais de participation ne soient pas transférés à Hockey Canada.

Hockey Canada fait l'objet d'un examen minutieux depuis mai, lorsqu'il a été révélé qu'un montant d'un règlement à l'amiable non divulgué avait été versé à une femme qui alléguait dans une poursuite de 3,55 millions $ qu'elle avait été agressée sexuellement par huit joueurs — dont des membres de l'équipe mondiale junior du pays — après un gala en 2018 à London, en Ontario. Des allégations d'agressions sexuelles impliquant l'équipe junior mondiale de 2003 ont fait surface en juillet.

Aucune des allégations n'a été prouvée devant les tribunaux.

Il a également été révélé que Hockey Canada gardait un fonds en partie alimenté par les frais d'inscription au hockey mineur pour payer les responsabilités non assurées, y compris les réclamations pour agression et abus sexuels.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a déclaré vendredi à l'Assemblée législative que la province envisageait de retirer son parrainage du tournoi mondial de hockey junior de Hockey Canada, qui doit se dérouler à Moncton, au Nouveau-Brunswick, et à Halifax entre le 26 décembre et le 5 janvier 2023. Il a noté qu'aucune décision n'a été prise et que tout changement serait effectué en partenariat avec la Nouvelle-Écosse, la province co-organisatrice du tournoi.

Le Nouveau-Brunswick a accepté de fournir 1,25 million $ pour aider à couvrir les frais d'organisation du tournoi, mais un porte-parole de la province a déclaré qu'aucune somme n'avait encore été versée.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a exprimé des préoccupations similaires jeudi, déclarant dans un communiqué qu'avant le début du tournoi, il devait voir Hockey Canada mettre en ┼ôuvre des changements significatifs `qui respectent les préoccupations des Néo-Écossais et des Canadiens'.