Les Blue Jays battus en ouverture des séries par un Luis Castillo dominant

Sous les brillants projecteurs du Centre Rogers et les cris nourris d'une foule de quelque 47 000 spectateurs, Castillo a muselé les frappeurs torontois pendant sept manches et un tiers de travail, permettant à son équipe de voguer vers une victoire de 4 à 0.

Quoi qu'ils fassent, les joueurs des Jays n'ont pas été en mesure de trouver réponse au mystère Castillo. Les occasions de marquer ont été rares, mais jamais ne sont-ils parvenus à faire croiser le marbre à l'un de leurs coéquipiers lorsqu'ils en ont eu la chance.

Ses balles tombantes filaient à 100 miles à l'heure (160 km/h) , a laissé tomber le gérant John Schneider pour expliquer la déconvenue de ses Blue Jays face à l'as lanceur de Seattle.

Il a fait de très belles choses aujourd'hui. On a bien géré nos tours au bâton. On a connu de bonnes présences, mais nous n'avons pas été en mesure de frapper les coups nécessaires lorsqu'on avait des coureurs sur les sentiers. Il faut lui donner le crédit qui lui revient, oublier ça et passer à autre chose.

Cal Raleigh a inscrit son nom dans le livre des records de la franchise de Seattle, devenant le premier joueur des Mariners à frapper un circuit lors de sa toute première présence au bâton en séries éliminatoires. Photo : Getty Images / Mark Blinch

Les coéquipiers de Castillo lui ont offert un coussin de trois points avec lequel travailler dès la première manche du match grâce aux ratées d'Alek Manoah, le lanceur partant de Toronto.

Ce dernier a eu du mal à trouver la zone des prises d'entrée de jeu. Il a atteint le premier frappeur de la rencontre, Julio Rodriguez, puis Eugenio Suarez l'a fait marquer avec un double.

Le frappeur suivant, Cal Raleigh, a fait d'autant plus mal à Manoah. Il a propulsé son 17e lancer de la manche de l'autre côté de la clôture du champ centre, faisant marquer Suarez du même coup.

Ç'a été une longue bataille avec Cal et j'ai fini par ne pas bien exécuter ma balle tombante. Il a capitalisé sur mes erreurs alors que je commençais à me sentir capable de bien exécuter , a fait remarquer le lanceur de 24 ans après le match.

Alek Manoah a retrouvé ses airs dominants habituels après la première manche. Il n'a cédé qu'un autre point aux Mariners, en cinquième manche, avant de céder sa place à Tim Mayza.

Cependant, les dommages étaient déjà faits. En raison de la superbe de Castillo, les Jays n'ont pas été en mesure de reprendre l'ascendant sur leurs adversaires.

Défaits dans cette première rencontre à Toronto, les Blue Jays se trouvent déjà acculés au pied du mur étant donné que leur série de premier tour en est une au meilleur de trois matchs. Les Torontois feront, en ce sens, face à l'élimination samedi.

John Schneider a confirmé vendredi soir que Kevin Gausman sera le lanceur partant pour Toronto dans le deuxième match alors que Seattle répliquera avec Robbie Ray au monticule, celui-là même qui a gagné le trophée Cy-Young l'an dernier avec les Blue Jays.

Évidemment, on aurait dû en faire un peu plus au bâton aujourd'hui, mais nous savons de quoi est capable cette équipe. Il suffit d'obtenir ce coup sûr important et tout suivra naturellement par la suite , a résumé le joueur de deuxième but Whit Merrifield.

Aujourd'hui, c'était le premier match en séries pour beaucoup de joueurs et on a beaucoup appris de ça. Ce n'est plus un seul match éliminatoire, c'est une série. Il nous faudra nous présenter demain, prêt à gagner ce match , a aussi dit le joueur de troisième but Matt Chapman.