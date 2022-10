Une autre demi-finale pour Iga Swiatek à Ostrava

La no 1 mondiale, Iga Swiatek s'est qualifiée vendredi pour sa dixième demi-finale de l'année 2022 au tournoi WTA d'Ostrava, en battant l'Américaine Caty McNally (151e) en deux manches de 6-4 et 6-4.

La Polonaise de 21 ans, championne à Roland-Garros et aux Internationaux des États-Unis cette année, en est à 59 victoires contre seulement 7 défaites cette saison.

Elle n'est plus qu'à une victoire du record de la Danoise Caroline Wozniacki qui s'était imposée à soixante reprises, en simple, lors de la saison 2017.

Ça a été un match très physique. Au début de la seconde manche, j'ai senti que mon niveau d'énergie avait baissé, a reconnu Swiatek après la rencontre. Mais j'ai pu récupérer et utiliser mon expérience dans les moments importants, car Caty a très bien joué.

Swiatek et McNally ont remporté ensemble le double à Roland-Garros en 2018.

Tactiquement, c'était un match plus facile à préparer, car je connais son jeu, a continué la Polonaise, tête de série no 1. Mais beaucoup de temps s'est écoulé depuis notre dernière rencontre. Je savais qu'elle avait fait des progrès et je me devais d'être prête.

En demi-finale, Swiatek sera opposée à la Tchèque Tereza Martincova (78e) ou à la Russe Ekaterina Alexandrova (21e).