Au tour de Nike de suspendre ses liens avec Hockey Canada

La nouvelle a tout d’abord été confirmée par le journaliste Rick Westhead.

Après avoir analysé la réponse de Hockey Canada (NDLR aux allégations de viols collectifs), nous avons suspendu notre relation avec la fédération et mis sur pause notre soutien, a souligné Nike. Nous allons continuer à surveiller la situation et nous allons attendre d’avoir plus d’informations sur les actions qui seront posées par Hockey Canada pour offrir un environnement sécuritaire pour tous les athlètes.

Nike fait partie des commanditaires de premier plan de la fédération sportive depuis 1999 et est le fournisseur officiel des uniformes des équipes nationales masculines et féminines.

Depuis mercredi, Tim Hortons, Telus, la Banque Scotia, Esso, Chevrolet, SkipTheDishes et Sobeys ont suspendu leurs partenariats avec Hockey Canada, alors que Canadian Tire a complètement coupé les ponts.

Jeudi soir, les fédérations provinciales et territoriales ont réclamé lors d’une réunion à ce qu’il y ait un changement à la tête de l’organisme.

Hockey Canada est dans la tourmente depuis que des histoires d’agressions sexuelles présumées impliquant des joueurs des équipes nationales juniors de 2008 et 2003 ont été rendues publiques.