Grand ménage chez Hockey Canada : le PDG et le C. A. se retirent

Le départ du PDG est immédiat.

Un comité de gestion intérimaire sera formé pour superviser l’organisation jusqu’à ce qu’un nouveau conseil d’administration nomme un nouveau chef de la direction à la tête de l’organisation , annonce la fédération dans son communiqué.

Hockey Canada a confirmé la nouvelle mardi matin et ajoute que l’ensemble des membres du conseil d’administration se retire aussi. Ces derniers resteront en poste jusqu'à l'élection des nouveaux administrateurs qui est prévue le 17 décembre prochain. Les membres actuels ne tenteront pas de se faire réélire.

La fédération sportive reconnaît le besoin urgent d’un nouveau leadership et de nouvelles perspectives .

Un long parcours au sein de Hockey Canada

Le règne de Scott Smith à la tête de Hockey Canada a été de courte durée. L'homme de 55 ans a été nommé PDG de l'organisation en avril dernier, en remplacement de Tom Renney.

Avant de tenir les rênes de Hockey Canada, Scott Smith a eu diverses fonctions au sein de la fédération nationale à compter de 1995. Le Néo-Brunswickois, natif de Bathurst, était le chef de l'exploitation de 2007 jusqu'à sa promotion en 2022.

L'organisme qui régit le hockey canadien est terni par des scandales à caractère sexuel depuis le mois de mai.

La fédération nationale a réglé à l'amiable une poursuite avec une présumée victime qui alléguait avoir subi un viol collectif par huit membres de l'édition 2018 d'Équipe Canada junior lors d'un gala organisé par la fondation de Hockey Canada, à London.

La formation canadienne ayant pris part au mondial junior de 2003, à Halifax, est également au centre d'une présumée affaire d'agression sexuelle en groupe. Cette nouvelle controverse a éclaté en juillet.

Les corps policiers de London et d'Halifax mènent chacun une enquête à l'heure actuelle pour faire la lumière sur ces différentes allégations.

Premières réactions

Les réactions n’ont pas tardé à la suite des annonces de Hockey Canada. Sur la scène politique, à Ottawa, par l’entremise de son porte-parole en matière de sports, Sébastien Lemire, le Bloc Québécois a rapidement à signifier son soulagement à la suite du départ de Scott Smith et de celui à venir de son conseil d’administration.

Après des mois de pression de la part des parlementaires, des commanditaires, des médias et de la population générale, la direction de Hockey Canada s’est aujourd’hui rendue à l’évidence. Les enquêtes devront suivre leur cours et nous continuons de réclamer une enquête indépendante afin de faire la lumière sur la gestion opaque et datée qui a cours au sein de Hockey Canada, et soumettre l’organisme à un réel examen de ses pratiques , peut-on lire dans le communiqué officiel.

Il faut changer la culture du sport et cheminer vers un environnement digne de confiance. Le milieu du sport et le gouvernement peuvent compter sur l’aide du Bloc Québécois afin de refonder les bases du sport et offrir aux joueuses et joueurs l’espace sécuritaire qu’elles et ils méritent , conclut le message de Sébastien Lépine, lequel a lui-même siégé au comité parlementaire mis sur pied dans la foulée du scandale lié au présumé viol collectif auquel auraient participé huit membres d’Équipe Canada Junior, à London, en 2018.

Du côté de Hockey Québec, on a déjà indiqué qu'un communiqué officiel serait émis en début d'après-midi.