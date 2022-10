Mercedes-Benz s’en sort bien sous la pluie de Suzuka, Nicholas Latifi 12e

George Russell et Lewis Hamilton ont été les plus rapides de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix du Japon de F1, disputée sous la pluie vendredi sur le circuit de Suzuka.

Russell a été le plus rapide avec un chrono de 1 min 41 s 935/1000 au terme de ses 23 tours. Il a devancé son coéquipier de 135 millièmes de seconde.

Seul circuit en forme de 8 du calendrier, Suzuka est un circuit tellement connu, vraiment un des meilleurs au monde , a affirmé Russell.

Max Verstappen a fini cette première journée nipponne à la 3e place des essais, à près d'une seconde de Russell.

On a de la chance d'avoir pu rouler aujourd'hui , a estimé Verstappen, mais on repart à zéro demain (samedi) sur le sec .

Mx Verstappen à Suzuka Photo : Getty Images / Clive Mason

Les deux premières séances d'essais libres n'ont donc pas été de grande utilité à moins que la course se déroule sous la pluie. Ce qui est possible.

Ce n'est pas être très représentatif pour le week-end même s'il y a des chances qu'il pleuve dimanche , a reconnu Russell.

Ce sera sec demain (samedi) mais peu importe, c'est toujours sympa, c'était un bon après-midi , a poursuivi le pilote de 24 ans, qui s'attend à se battre dans le top 6, comme d'habitude, et peut-être mieux .

À noter que George Russell est le seul pilote autre que Ferrari et Red Bull à avoir obtenu la pole position cette saison, c'était en Hongrie.

Rappelons que la F1 revient à Suzuka pour la première fois depuis 2019. On attend ce week-end 190 000 spectateurs, avec un dimanche de course à guichets fermés avec 90 000 amateurs dans les gradins de Suzuka.

Max Verstappen peut être à nouveau titré dimanche s'il s'impose en remportant le point du meilleur tour en course. Ce serait le scénario rêvé, car Red Bull a comme partenaire moteur Honda, qui pour l'occasion a retrouvé son nom sur la carrosserie des monoplaces de l'équipe autrichienne.

Le nom de Honda est revenu sur les flancs de la Red Bull Photo : Getty Images / Mark Thompson

D'autres résultats peuvent aussi le voir conserver sa couronne, mais cela dépendra du résultat de ses deux poursuivants: il doit reprendre huit points à Charles Leclerc et six à Sergio Pérez, distancés pour l'instant de 104 et 106 points respectivement.

Ce serait parfait ici, car c'est le pays de Honda, a rappelé Verstappen. Si ce n'est pas le cas, ce sera encore plus simple à la prochaine course (à Austin au Texas). À vrai dire, je n'y pense pas vraiment.

Max Verstappen a déjà remporté 11 victoires cette saison.

Le Néerlandais n'a jamais gagné le Grand Prix du Japon. Depuis 2014, Suzuka est la chasse gardée de Mercedes-Benz, avec les quatre victoires de Lewis Hamilton, celle de Nico Rosberg (2016) et celle de Valtteri Bottas (2019).

Circuit déjà réputé pour sa technicité, Suzuka a été rendu encore plus piégeux par la pluie, avec des rigoles et des flaques qui se forment par endroits.

L'Allemand Mick Schumacher (Haas) n'a pas pu éviter la sortie de piste à la fin de la première séance d'essais libres. Il a lourdement endommagé sa monoplace et n'a pas pu participer à la deuxième séance.

L'équipe doit remplacer le châssis, ce qui a provoqué la colère du directeur de l'équipe Haas, Günther Steiner. Mick Schumacher n'a toujours pas de volant pour 2023.

C’est décevant, a dit M. Steiner. Mick est juste sorti pour faire un départ de course afin d’obtenir des données pour dimanche, et il a endommagé la voiture. Tout l’avant est cassé, et nous devons changer le châssis car nous ne savons pas s’il y a une fissure. On ne peut pas prendre de risques.

L'Espagnol Fernando Alonso avait été le plus rapide de la première séance d'essais libres.

Nicholas Latifi sur le circuit de Suzuka Photo : Getty Images / Clive Mason

Le Torontois Nicholas Latifi, clairement plus à l'aise qu'à Singapour, a enregistré le 12e temps de la deuxième séance (+3,02) dans sa Williams.

Même sous la pluie, il y a de l'adhérence, a constaté Latifi. Alors, sur le sec, ce sera encore mieux, et c'est un circuit dont on apprend vite les pièges. J'espère que le travail fait aujourd'hui nous servira ce week-end. Nous n'avons connu aucun souci majeur.

Le Québécois Lance Stroll a terminé au 18e rang dans l'AMR22 de l'équipe Aston Martin, à plus de 4 secondes du temps de référence.

C'est vraiment génial de piloter ici, même sous la pluie, a dit Stroll. Espérons que nous pourrons tirer profiter de ce que nous avons fait aujourd'hui. Ce sera possible si la course se déroule sur le sec.

Lance Stroll en pneus pluie sur le circuit de Suzuka Photo : Getty Images / Clive Mason

Résultats de la deuxième séance d'essais libres: