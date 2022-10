Denis Shapovalov atteint les quarts de finale à l’Omnium du Japon

Associated Press

Associated Press

Denis Shapovalov est passé en quarts de finale de l'Omnium du Japon en prenant la mesure du Japonais issu des qualifications Rio Noguchi 6-3 et 6-1.

Le Canadien, finaliste à l'Omnium de Corée dimanche, a dominé au service au Colisée Ariake. L'Ontarien de 23 ans a réussi cinq as et gagné 81 % de ses premières balles de service dans un duel de 57 minutes seulement.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Septième tête de série, Shapovalov livrera bataille contre le Croate Borna Coric, classé neuvième, en quarts. Coric a inscrit 10 as en route vers une victoire de 7-5 et 6-2 contre l'Américain Brandon Nakashima.

Dans les autres rencontres, Miomir Kecmanovic a sauvé six balles de match avant de battre Daniel Evans 6-3, 3-6, 7-6 (4) et d'accéder aux quarts de finale.

Le Serbe tirait de l'arrière 40-0 avec Evans au service à 5-4 dans la manche ultime avant de réussir une série de coups gagnants pour créer l'égalité.

Kecmanovic fera face à l'Américain Frances Tiafoe au tour suivant. Tiafoe a remporté un 13e bris d'égalité d'affilée pour éliminer Bernabe Zapata Miralles 6-1 et 7-6.

Nick Kyrgios a quant à lui réussi 22 as pour revenir de l'arrière et vaincre Kamil Majchrzak 3-6, 6-2 et 6-2. L'Australien s'est ainsi qualifié pour ses neuvièmes quarts de finale de 2022.