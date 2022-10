Nous avons suivi de près la couverture médiatique des dossiers impliquant Hockey Canada et sa gestion des horribles allégations entourant des événements survenus en 2018 et en 2003. Bien que nous n’ayons pas de connaissance directe des incidents et de la façon dont ils ont été gérés, il est devenu très clair que la confiance envers la direction de Hockey Canada a atteint un point où la situation est irréparable , affirme par communiqué David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général du COC.

Hockey Canada est un organisme national qui participe tous les quatre ans aux Jeux olympiques d'hiver.

Les circonstances sont regrettables et nous invitons les dirigeants de Hockey Canada à dévouer leur pleine attention à faire le nécessaire, et ce, avec urgence, afin de regagner la confiance de tous , poursuit David Shoemaker.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les parties prenantes, notamment le gouvernement et les organismes de sport, afin de jouer notre rôle au sein du système sportif canadien, nous assurant ainsi que le sport soit la source de fierté qu’il doit être pour les Canadiens , conclut le chef de la direction et secrétaire général du COC.

La fédération nationale a été désavouée mardi par Hockey Québec et a perdu trois partenaires majeurs depuis mercredi, soit Tim Hortons, la Banque Scotia et TELUS, en vue de la saison 2022-2023.

Ces retraits font suite à la troisième rencontre d'Hockey Canada devant le Comité permanent du patrimoine canadien, où l'instance nationale a prôné la stabilité au sein de l'état-major.

Plus de détails à venir.