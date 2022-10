Le judo canadien se remet à table aux mondiaux de Tashkent

Un peu plus d’un an seulement après la clôture des Jeux olympiques de Tokyo, où l’équipe canadienne a fait une récolte record de deux médailles de bronze, les judokas canadiens prennent part aux Championnats du monde de Tashkent, en Ouzbékistan, jusqu’au 12 octobre prochain. Une première vitrine et surtout un premier test d’envergure en prévision des Jeux olympiques de Paris 2024.

Le processus de qualification s’est ouvert le 24 juin dernier, et ce, jusqu’au 23 juin 2024. Deux années au cours desquelles les meilleurs athlètes tenteront d’accumuler les points nécessaires pour être du voyage dans la capitale française.

Le repos a été de courte durée pour la médaillée de bronze chez les 63 kg des derniers Jeux olympiques, Catherine Beauchemin-Pinard.

Avant de se rendre au Japon, l’été dernier, l’athlète de 28 ans songeait très sérieusement à la retraite, elle qui souhaitait prendre le chemin des bancs d’école pour entamer ce qu’elle appelle une vie normale en comptabilité.

Le processus olympique ayant été écourté d’une année en raison du report des derniers Jeux olympiques d’été, à Tokyo, le ressourcement a aussi fait les frais de cette situation. Pourtant, c’est l’absence de cette année de transition qui a convaincu Beauchemin-Pinard de poursuivre jusqu’aux prochains JO.

J’y pensais plus avant les Jeux [de Tokyo] qu’après les JO. Je me disais que, si c’étaient mes derniers, au moins ceux-là je les aurais faits à 100 % , a expliqué celle qui commence tout juste à accepter le fait qu’elle est désormais une médaillée olympique. Finalement, avec la médaille, j’ai moins de stress financier et je me dis ‘’je peux peut-être faire mieux encore’’.

« Si j’avais eu une année de plus de repos, ç’aurait été une année durant laquelle j’aurais plus pensé à la retraite. Peut-être que j’aurais vu la porte de sortie plus vite. Je pense que le fait que ça revienne aussi vite, ça me garde un peu plus dans le judo et la flamme revient plus vite. » — Une citation de Catherine Beauchemin-Pinard

Deux jeunes judokas, Avery Gibney et Kolbi Fenrick, avec les médaillées olympiques de Tokyo Catherine Beauchemin-Pinard et Jessica Klimkait. Photo : Moose Jaw Koseikan Judo Club

Après avoir sillonné les routes du pays pour aller à la rencontre de la relève canadienne, la Montréalaise reconnaît que cette tournée peut avoir affecté son retour à la compétition.

C’était une de mes missions lorsque j’ai remporté ma médaille, souligne Beauchemin-Pinard. Je veux promouvoir le judo et je souhaite qu’il y ait plus de gens qui viennent en faire et qu’ils restent dans le judo. Je ne mentirai pas : je me suis un peu épuisée dans ça en voulant en faire trop peut-être. Je voulais vraiment redonner ce que j’ai reçu de la fédération, mais j’essaie maintenant de me concentrer plus sur moi et ma carrière pour être capable de revenir en force.

La judoka se dit prête à faire le plein de points tôt dans ce cycle qui pourrait la mener à son troisième tournoi olympique. Sa médaille d’or au grand prix de Zagreb, en juillet dernier, prouve qu’elle peut être à la hauteur des attentes qu’elle s’est elle-même fixées.

Je me sens bien installée. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie comme ça, reconnaît la Montréalaise. Après les Jeux de Rio, j’ai changé de catégorie de poids, chez les 63 kg, donc ç’a été beaucoup d’adaptation. Je suis arrivée aux Jeux de Tokyo prête à m’imposer, et maintenant, je me sens installée dans ma catégorie de poids. Je l’ai constaté dans mes compétitions et mes entraînements dernièrement : je me sens forte et prête à aller affronter les autres.

Tsogtbaatar Tsend-Ochir réagit à sa victoire contre le judoka canadien Arthur Margelidon. Photo : afp via getty images / FRANCK FIFE

Des objectifs clairs pour Margelidon

Les Jeux de Tokyo n’ont pas été que plaisir et célébrations pour les membres de l’équipe canadienne. En finale pour le bronze chez les 72 kg, Arthur Margelidon a commis une erreur coûteuse tôt dans son combat. Résultat : une élimination en seulement 33 secondes, une 5e place et la médaille de bronze qui s’envole.

Après des remises en question et un arrêt de près de cinq mois pour se remettre d’une chirurgie à l’abdomen pour régler une hernie, le Montréalais a fait un retour timide à la compétition. Ses éliminations hâtives sont attribuables, selon lui, à un retour précipité et à un manque de préparation pour demeurer compétitif parmi l’élite mondiale. L’année en moins y est peut-être pour quelque chose, mais il refuse d’utiliser cette excuse.

Mentalement je me sens très fort parce que, malgré les performances que j’ai eues, je ne crois pas que mon judo a régressé, analyse Margelidon. Je suis même meilleur, j’ai une meilleure expérience, tout va mieux, et il s'agit juste de m’entraîner un peu plus intelligemment avec des objectifs fixes plutôt que de me dire que je veux faire tout pour gagner partout.

Pour Arthur, il est temps de profiter à fond de son métier de judoka et d’être un peu plus sérieux dans sa préparation pour être à la hauteur de ses ambitions. L’athlète de 28 ans met cartes sur table, sans se défiler.

Mon objectif, c’est d’être champion du monde et champion olympique. Tout ce qui se passe autour de ça, que ce soit de bonnes ou de mauvaises performances, ça m’importe peu. Je suis concentré sur le fait d'avoir ma médaille d’or, et c’est tout ce qui compte.

Sa blessure et l’année en moins ont forcé Margelidon à abandonner son souhait de monter de catégorie de poids et de combattre chez les 81 kg. Des embûches qu’il préfère voir comme une source de motivation pour atteindre la première marche du podium au moment voulu.

Ça m’a justement permis d’être plus sérieux dans mon alimentation et de faire preuve de moins de laisser-aller , a-t-il expliqué.

« J’en parlais avec mon père et il me disait : ‘’Depuis que tu as 16 ans que tu es capable de gagner à des tournois comme ça. C’est juste qu’il y a quelque chose qui ne clique pas dans ta tête sur le tatami à des moments clés, qui ne te permet pas d’aller chercher ces trucs-là.’’ Je pense de mon côté que ç’a toujours été dans mes capacités. J’ai toujours cru en mes capacités. » — Une citation de Arthur Margelidon

La relève enfin en vitrine

Parmi les neuf athlètes présents aux mondiaux, deux nouveaux venus tenteront de s’illustrer à leur première participation à ce que plusieurs considèrent comme le plus grand rendez-vous du calendrier, plus relevé que les Jeux olympiques.

Ce pourrait être le cas de François Gauthier-Drapeau, qui porte maintenant les espoirs canadiens chez les 81 kg, catégorie laissée vacante par le nouvel entraîneur national et jeune retraité de l’équipe canadienne, Antoine Valois-Fortier. Les deux hommes étaient d’ailleurs partenaires d’entraînement lors de la préparation de Valois-Fortier pour les Jeux de Tokyo.

François Gauthier-Drapeau (en blanc) Photo : Fédération internationale de judo

Gauthier-Drapeau fait partie de cette jeune relève qui a davantage souffert des restrictions imposées durant la pandémie de COVID-19. Alors qu’il se remettait à peine d’une importante blessure au genou, le Québécois de 24 ans a été freiné par le hiatus pandémique qui a privé de compétitions les athlètes de catégories junior et cadet. Difficile de progresser sans en découdre avec la crème internationale.

François est un athlète extrêmement résilient, déterminé et passionné, souligne son entraîneur. Il n’a pas toujours traversé des tempêtes faciles [...] Il continue de s’entraîner extrêmement fort et il a saisi la moindre occasion aussitôt que la pandémie a commencé à s’estomper. C’est un athlète extraordinaire qui, à mon avis, a tout à gagner.

C’est sur les bons conseils de son ancien partenaire d’entraînement, Antoine Valois-Fortier, médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Londres en 2012, que Gauthier-Drapeau tentera de se faire une place sur le podium à Tashkent.

Originaire d’Alma, François Gauthier-Drapeau peut s’appuyer sur ses récents succès pour espérer bien faire en Ouzbékistan. Mentionnons ses médailles de bronze remportées au grand chelem de Baku, en novembre dernier, puis à celui de Tel-Aviv, à la mi-février. Il a aussi décroché l’argent aux Jeux du Commonwealth cet été, à Birmingham, en Angleterre.

À l’interne, on savait que François pouvait avoir une très belle carrière internationale. La question, c’était à partir de quand, ajoute Valois-Fortier. Il nous a tous agréablement surpris en le faisant aussitôt qu’il l’a pu. C’est un très beau début, mais je pense que les meilleures journées de François sont à venir.

Lorsqu’on lui demande, bien naïvement, s’il souhaite parfois échanger les rôles avec son dauphin, Valois-Fortier ne peut s’empêcher d’éclater de rire. Non, non, non! Quand je mets les mains sur François, je n’ai pas le goût d’échanger du tout.

C’est toujours rigolo de soudainement se retrouver dans le tunnel alors que c’est moi qui coache François contre des gars que j’affrontais il n’y a pas si longtemps.

Jessica Klimkait est devenue championne du monde pour la première fois de sa carrière. Photo : International Judo Federation

Le deuxième acte

Janusz Pawlowski est le seul autre entraîneur canadien présent aux mondiaux et il aura comme seule protégée la championne du monde en titre, Jessica Klimkait. L’Ontarienne s’est hissée sur la troisième marche du podium à Tokyo et aura la chance de défendre son titre acquis quelques semaines seulement avant le coup d’envoi des Jeux de Tokyo.

Jessica Klimkait aura la lourde tâche de défendre son titre chez les 57 kg, acquis en 2021, sept semaines seulement avant le tournoi qui lui avait d’ailleurs ouvert les portes des Jeux olympiques de Tokyo. Engagée dans un duel sans précédent contre sa compatriote Christa Deguchi, elle-même sacrée championne du monde en 2019, Klimkait devra en mettre plein la vue si elle souhaite conserver son écusson rouge réservé aux champions du monde.

La Canadienne Christa Deguchi est devenue championne du monde de judo dans la catégorie des moins de 57 kg. Le reportage de Philippe Crépeau.

Les récents résultats laissent croire que le spectacle sera au rendez-vous. Klimkait est montée sur le podium à ses deux premières compétitions depuis sa 3e place aux Jeux olympiques de Tokyo. Elle a d’abord remporté l’or à Antalya, en Turquie, contre la Française Sarah Léonie Cysique, qui l’avait battue en demi-finales à Tokyo. Elle a ensuite remporté le bronze au grand chelem de Hongrie, tenu à Budapest. Cinquième à Antalya, Deguchi a pour sa part décroché le titre du grand prix de Zagreb, en Croatie.

Rencontrée au printemps dernier par Radio-Canada, Christa Deguchi disait avoir beaucoup appris de cette qualification ratée de peu pour les Jeux olympiques de Tokyo, présentés dans son pays natal. Elle dit devoir travailler plus fort pour atteindre son rêve olympique.

Je sais désormais ce que c’est que de perdre. Maintenant, je veux savoir ce que c’est que de gagner , avait-elle confié à notre collègue Philippe Crépeau.

Il faudra aussi surveiller la sœur cadette de Christa Deguchi, Kelly, inscrite chez les 52 kg. Âgée de 23 ans, elle a remporté le bronze aux championnats panaméricains et obtenu une 7e place au prestigieux grand chelem de Paris, en octobre 2021.

Shady El Nahas représente aussi une belle chance de médaille chez les moins de 100 kg, en compagnie de son compatriote Kyle Reyes. Marc Deschênes sera l’unique représentant canadien des plus de 100 kg.