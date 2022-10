Rapport Yates : les têtes commencent à rouler dans la NWSL

Les Thorns de Portland, dans la National Women's Soccer League (NWSL), ont annoncé mercredi avoir démis de leurs fonctions le directeur sportif Gavin Wilkinson, et le directeur commercial, Mike Golub, après des révélations d'abus et d'agressions sexuels.

Cette décision intervient un jour après que Merritt Paulson, le propriétaire de la franchise qui comprend aussi les Timbers évoluant dans la ligue masculine (MLS), a annoncé se retirer de la direction à la suite du rapport d'enquête publié lundi.

Ce rapport de 172 pages comprend des entretiens avec plus de 200 joueuses de la NWSL et décrit en détail les abus commis par plusieurs entraîneurs, la manipulation, les brimades et les représailles exercées à l'encontre de joueuses.

Des faits qui incluent des commentaires à connotation sexuelle, des avances, des attouchements non désirés et des rapports sexuels forcés au sein du championnat professionnel et même au-delà, dans des structures dédiées aux jeunes.

L'enquête, menée par l'ancienne procureure générale des États-Unis Sally Yates, accuse Gavin Wilkinson d'avoir dissimulé les accusations d'abus sexuel formulées à l'encontre de l'ancien entraîneur de l'équipe féminine de Portland, Paul Riley.

Dans un courriel envoyé en septembre 2015, la joueuse des Thorns, Mana Shim, l'avait alerté ainsi que Merritt Paulson, des abus à répétition qu'elle subissait de la part de Riley.

Ce dernier a été licencié peu de temps après par le club, mais Wilkinson n'a jamais mentionné les accusations contre Riley, lorsque le club des New York Flash a contacté Portland pour demander des références sur l'entraîneur.

Ainsi, Paul Riley a continué à entraîner à New York jusqu'à ce qu'il soit encore licencié en septembre dernier après que les accusations à son égard ont été dévoilées dans les médias américains.

Mike Golub est quant à lui accusé de mauvaise conduite.

Selon l'enquête, il aurait demandé en 2013 à Cindy Parlow Cone, alors l'entraîneur des Thorns et désormais présidente de la Fédération américaine de soccer, la liste de choses à faire avant de coucher avec (elle) .

Les licenciements de Wilkinson et de Golub interviennent un jour après que la capitaine de l'équipe nationale des États-Unis, Becky Sauerbrunn, a appelé mardi au licenciement de tout dirigeant ayant participé, que ce soit par leur action ou leur passivité, à la pratique systémique d'abus et d'agressions sexuels dans le soccer féminin américain.

Après la lecture du rapport de Yates, les Red Stars de Chicago ont également choisi d'expulser Arnim Whisler de leur conseil d'administration.