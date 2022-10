Première défaite en cinq matchs pour les Canadiennes aux mondiaux

Les Canadiennes présentent désormais une fiche de 1-1 au second tour et de 4-3 au classement général. Actuellement 5es de leur groupe, elles doivent terminer parmi les quatre premières pour accéder aux quarts de finale et seront probablement obligées de vaincre la Pologne (4-3) et la République dominicaine (3-4) dans leurs derniers matchs.

Passer au troisième tour, ce n’est pas du tout irréaliste, a soutenu la Québécoise Vicky Savard en entrevue à Radio-Canada Sports. Notre focus est déjà sur la prochaine tâche. Demain, on a une journée de repos. C’est certain qu’on va avoir un entraînement dans l’après-midi, mais le matin, ça va être dodo, repos, et ce n’est pas du tout irréaliste, hors de nos compétences d’aller chercher le troisième tour.

« On est en train d’écrire l’histoire, et l’histoire n’est pas finie d’être écrite. » — Une citation de Vicky Savard

Kiera Van Ryk et Alexa Gray, avec 20 et 12 points respectivement, ont mené le Canada à ce chapitre. Elles avaient uni leurs efforts pour inscrire 49 points dans la victoire en quatre manches contre la Thaïlande, mardi.

La Turquie, propulsée par les 26 points d’Ebrar Karakurt, a vengé une défaite en quatre manches subie cet été à Calgary dans le cadre de la Ligue des nations.

Je pense qu’elles sont peut-être arrivées avec quelque chose à prouver, a reconnu Savard. Ç’aurait été bien de leur prouver que ce n’était pas de la chance. Et je pense quand même que ce n’était pas de la chance qu’on les ait battues une fois. On a montré ce soir, dans les manches serrées, que justement, on avait le bon plan de match, les bonnes solutions. Il manquait juste un petit peu de panache.

Le prochain match des Canadiennes sera contre les co-hôtes du tournoi, les Polonaises, vendredi après-midi.

(Avec CBC Sports)