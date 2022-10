L’Espagne et le Portugal intègrent l’Ukraine à leur candidature pour le Mondial de 2030

Maintenant, ce n'est plus la candidature ibérique , officialisée en juin 2021; c'est la candidature européenne , a déclaré le président de la fédération espagnole (RFEF), Luis Rubiales, à l'occasion d'une conférence avec ses homologues portugais et ukrainien.

Pour le centenaire du joyau du ballon rond, inauguré en Uruguay en 1930, les trois pays entendent symboliser l'unité de l'Europe , avec l'appui de l'Union des associations européennes de football (UEFA), qui accueillait ce point de presse, a souligné de son côté Andriy Pavelko, le patron du soccer ukrainien.

Cette possible co-organisation par trois pays non limitrophes pose nombre de questions pratiques, qu'elles soient liées à la préparation des infrastructures ou aux déplacements des joueurs, médias et supporteurs, illustrées à l'été 2021 par la tenue de l'Euro 2020 dans 11 villes hôtes partout sur le continent.

Mais alors que l'Ukraine est plongée dans la guerre depuis l'invasion russe en février, l'heure n'est pas encore aux détails, mais à miser sur le pouvoir transformateur du soccer dans la société , a plaidé Luis Rubiales.

Le siège institutionnel est à Madrid, le siège administratif à Lisbonne. Maintenant, la délégation ukrainienne va s'unir à nous. [...] Dans les prochains mois, on en viendra au travail de terrain , a-t-il promis.

Les fédérations espagnole et portugaise, soutenues par leurs gouvernements respectifs, misaient jusque-là sur la traditionnelle rotation continentale du tournoi pour décrocher le Mondial de 2030, après l'édition 2022 au Qatar et celle de 2026 partagée entre les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Face à ce ticket ibérique, et avant une décision de la Fédération internationale de football association (FIFA) attendue en 2024, l'Uruguay, l'Argentine, le Chili et le Paraguay représentent néanmoins une forte opposition, avec la perspective de ramener la Coupe du monde dans l'Amérique du Sud qui l'a vue naître, et vibre pour le soccer plus que pour aucun sport.

Un troisième dossier, aux chances bien plus hypothétiques, pourrait s'inviter dans la compétition depuis que l'Égypte a annoncé le 9 septembre être en consultation avec l'Arabie Saoudite et la Grèce.

Mais dans l'intervalle, l'affrontement des deux candidatures officielles prend désormais une nouvelle dimension, surtout dans un monde sportif qui a réagi au conflit en Ukraine en bannissant les Russes de la plupart des compétitions internationales en l'espace de quelques jours.

L'Ukraine ne peut pas disparaître de notre mémoire après la fin de la guerre. [...] Aider les Ukrainiens signifie les intégrer dans des projets de cette dimension, leur donner de l'espoir pour l'avenir , a dit Fernando Gomes, président de la fédération portugaise.

Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, a de son côté plaidé sur Twitter pour un championnat pour la paix , tandis que son homologue Antonio Costa entend voir cette candidature démontrer les meilleures valeurs de l'Europe .

L'Espagne est le seul des trois pays à avoir accueilli le Mondial de soccer, en 1982. Et chacun a organisé l'Euro : l'Espagne en 1964, le Portugal en 2004 et l'Ukraine en 2012, aux côtés de la Pologne, avant d'accueillir la finale de la Ligue des champions 2018 au stade olympique de Kiev.