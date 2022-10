Hockey Québec retire sa confiance à Hockey Canada

Une motion a été adoptée mardi soir indiquant que Hockey Québec désavoue Hockey Canada. L'information a d'abord été rapportée par La Presse, puis confirmée par Radio-Canada.

La fédération provinciale suspend ainsi les contributions financières versées à l'organisme national, qui continue de défendre ses dirigeants bec et ongles. La somme de trois dollars par frais d'adhésion, normalement envoyée à Hockey Canada, sera désormais conservée dans les coffres de Hockey Québec.

L'instance provinciale blâme vigoureusement l'organisation nationale, notamment concernant le plan d'action instauré dans la foulée d'affaires d'agression sexuelle présumée.

On a [envoyé] une série de questions à Hockey Canada, à laquelle certaines réponses ne sont pas revenues. On a demandé de faire des choses qui, selon nous, étaient justes et intelligentes. On n'est pas nécessairement satisfaits présentement de la manière dont il procède à la mise en place du plan d'action , a déclaré Claude Fortin, président du conseil d'administration de Hockey Québec, mercredi sur les ondes de Tout un matin.

On a demandé qu'à la suite de la maltraitance et tout ce qui s'est passé de faire participer des firmes externes et des experts dans le domaine pour pouvoir faire des consultations et aller chercher des outils, tant pour les victimes que pour les accusés, de sorte qu'on ait une bonne expertise, et non une expertise seulement à l'interne. , a-t-il ajouté.

Questionnés mardi après-midi par des membres siégeant au Comité permanent du patrimoine canadien, la présidente par intérim du conseil d’administration de Hockey Canada, Andrea Skinner, ainsi que son prédécesseur, Michael Brind’Amour, ont à tour de rôle offert leur soutien au président et chef de la direction, Scott Smith.

Au terme de la comparution, la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, a demandé aux associations régionales de mettre de la pression sur Hockey Canada. La résolution de Hockey Québec a été adoptée dans les heures suivantes.

Au tout début de l'été, l'organisme national a vu plusieurs importants commanditaires retirer leur financement, tel que la Banque Scotia, Canadian Tire et Telus dans un premier temps, avant que Tim Hortons et Imperial Oil leur emboîtent le pas.

Hockey Québec se prononcera plus tard dans la journée sur sa décision de retirer sa confiance à Hockey Canada.