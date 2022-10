Malgré le retour de Suzuki, le Canadien s’incline devant les Sénateurs

Le Tricolore a connu trop de séquences sans cohésion et il a subi un sixième revers en autant de sorties préparatoires, s'inclinant 5-4 devant les Sénateurs d'Ottawa.

Nick Suzuki disputait un premier match avec le 'C' sur son chandail, après avoir guéri d'une blessure au bas du corps subie avant le début du camp. Il a été le meilleur joueur du Canadien, y allant de nombreux jeux spectaculaires en possession de la rondelle.

Suzuki a notamment mis la table de brillante façon pour un but de Joel Armia en deuxième période. Il a alors évité une mise en échec de Parker Kelly en zone neutre, avant de se moquer du défenseur recrue Jake Sanderson, puis de faire une passe dans l'enclave vers Armia. Ce dernier a fait bouger les cordages grâce à un bon tir.

Suzuki s'est aussi fait complice d'un but de Cole Caufield en avantage numérique en troisième période. Le défenseur David Savard a aussi touché la cible pour le Canadien, à la suite d'une belle montée de sa part. Savard a complété un beau jeu de passes en compagnie de Jake Evans et Rem Pitlick.

Juraj Slafkovsky était de nouveau en action. Le premier choix lors du dernier repêchage de la LNH a évolué à la droite de Caufield et Suzuki, mais il a connu une soirée en dents de scie.

Dans un rôle de soutien, Rafaël Harvey-Pinard a continué d’offrir un effort complet. Evans a aussi brillé grâce à un bon échec-avant.

En défensive, Kaiden Guhle a joué avec confiance aux côtés de Savard avant de commettre une bourde monumentale qui a mené à un but de Brady Tkachuk en fin de rencontre. La soirée a été difficile pour Corey Schueneman, qui faisait la paire avec Jordan Harris.

Le défenseur Arber Xhekaj a aussi fait mouche pour le Canadien. Devant le filet, Samuel Montembeault a repoussé 18 tirs.

Les attaquants Armia et Emil Heineman n'ont pas terminé la rencontre. Heineman n'est pas revenu au jeu après la deuxième période, tandis qu'Armia a pris la direction du vestiaire après une présence sur la patinoire lors du dernier tiers. Le Canadien n'a pas immédiatement fourni d'informations au sujet de leur état de santé.

Du côté des Sénateurs, Alex DeBrincat, Claude Giroux et Shane Pinto ont amassé chacun un but et une aide. Tyler Motte a aussi marqué un but, tandis que Mathieu Joseph a récolté deux aides. Anton Forsberg a réalisé 21 arrêts.

Le Canadien terminera son calendrier préparatoire avec deux autres rencontres face aux Sénateurs d'Ottawa: jeudi à Gander, à Terre-Neuve-et-Labrador, puis samedi, à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick.