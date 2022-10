Le cogneur de puissance des Yankees Aaron Judge frappe son 62e circuit

Le voltigeur des Yankees de New York Aaron Judge a frappé son 62e circuit de la saison, éclipsant la marque de 61 qui était détenue par Roger Maris depuis 1961, dans la Ligue américaine.

Judge détient donc la marque vue comme propre par certains partisans.

Avec un compte d'une balle et une prise, l'athlète de 30 ans a envoyé la glissante de Jesus Tinoco des Rangers quelques rangées au-delà du champ gauche.

Il a réussi l'exploit comme premier frappeur du deuxième match d'un programme double, au Texas. New York a eu le dernier mot 5-4 en lever de rideau.

Les joueurs ayant dépassé le total en une saison de Maris ont tous vu leur carrière assombrie par les soupçons de stéroïdes.

En 1998 et 1999, Mark McGwire a claqué 70 et 65 circuits avec St. Louis. Barry Bonds a établi le record des majeures avec 73 en 2001, dans l'uniforme des Giants. Chez les Cubs, Sammy Sosa a signé des saisons de 66, 65 et 63 coups de canon, à compter de 1998.

McGwire a admis le recours à des produits interdits; Bonds and Sosa ont nié avoir consommé des produits dopants à leur connaissance.

Le baseball majeur a débuté les tests assortis de sanctions en 2004.

Judge a multiplié les longues claques qui ont rappelé à certains des figures mythiques des Yankees, comme Maris et Babe Ruth.

On devrait le célébrer (Judge) comme celui ayant en fait le record, a dit Roger Maris fils mercredi dernier, quand Judge a égalé le total de son père, à Toronto. J'estime que le baseball majeur devrait y voir.

Judge comptait un seul circuit depuis 13 matchs, ce coup de quatre buts au Rogers Centre.

Il a d’ailleurs des chances de devenir le premier gagnant de la Triple couronne dans l'Américaine depuis 2012 (Miguel Cabrera, avec les Tigers).

Il mène le circuit avec 131 points produits, mais pour la moyenne, il doit rattraper Luis Arraez, des Twins (,315 contre ,311).