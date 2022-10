Le match a été stoppé après deux retraits en début de huitième. On a attendu 55 minutes, puis la rencontre a été déclarée officielle. Toronto est en voie d'accueillir une série de premier tour, comme meilleur club parmi ceux n'ayant pas obtenu un titre de section.

Cela se concrétiserait avec un gain des Blue Jays mardi ou mercredi, sinon avec une seule défaite des Mariners de Seattle.

Whit Merrifield a cogné trois simples, dont un qui a produit deux points. Ce coup sûr a brisé l'égalité de 0-0 en deuxième manche. Les Jays ont filé vers un quatrième gain de suite. Jose Berrios (12-7) a donné un point et trois coups sûrs en six manches, retirant cinq frappeurs au bâton.

Il avait peiné à ses deux dernières sorties, accordant 11 points en sept manches et un tiers.

Anthony Santander a claqué un ballon sacrifice pour les Orioles, qui n'ont récolté que trois coups sûrs. Jorge Mateo a volé un 35e but, un sommet dans l'Américaine. Dean Kremer (8-7) a permis quatre points et six coups sûrs en six manches.

Mardi, les lanceurs partants seront Mitch White et Mike Baumann.