Le tennis espagnol à l’honneur au classement mondial

Rafael Nadal remonte au 2e rang du classement mondial. C'est toujours son jeune compatriote Carlos Alcaraz qui mène le classement du circuit de l'Association of Tennis Professionals (ATP).

Les mésaventures du Norvégien Casper Ruud à Séoul lui ont coûté la 2e place au classement mondial, et Rafael Nadal en a profité pour lui voler sa place.

Même sans jouer, le Majorquin de 36 ans remonte d'un rang au classement, à la faveur de la contre-performance de Ruud, éliminé dès les quarts de finale du tournoi de Séoul, où il était la tête de série no 1.

Cela veut dire que le tennis espagnol est à l'honneur en cette première semaine du mois d'octobre.

Rafael Nadal et Carlos Alcaraz (à droite) à Madrid Photo : Getty Images / Denis Doyle

Cela dit, alors qu'aucun grand tournoi n'avait lieu dans la dernière semaine, il y a peu de mouvement dans les 20 premières places. Le Québécois Félix Auger-Aliassime reste au 13e rang mondial, lui qui n'a pas repris sa raquette en compétition depuis sa belle performance à la Coupe Laver.

Vainqueur à Tel-Aviv de son troisième tournoi de l'année après Rome (Masters 1000) et Wimbledon, Novak Djokovic reste au 7e rang, mais il marque 250 points précieux dans la course aux finales de l'ATP, son objectif de fin de saison.

Le Serbe pourra encore engranger des points cette semaine s'il fait aussi bien à Astana, autre tournoi ATP 250 auquel il participe.

Denis Shapovalov a gagné 2 places et occupe le 22e rang mondial.

Classement ATP, publié le lundi 3 octobre 2022 : Carlos Alcaraz (ESP) 6740 points Rafael Nadal (ESP) 5810 (+1) Casper Ruud (NOR) 5645 (-1) Daniil Medvedev (RUS) 5065 Alexander Zverev (GER) 5040 Stefanos Tsitsipas (GRE) 4810 Novak Djokovic (SRB) 3820 Cameron Norrie (GBR) 3445 Andrey Rublev (RUS) 3345 Hubert Hurkacz (POL) 3175 (+1) Taylor Fritz (USA) 3055 (+1) Jannik Sinner (ITA) 3040 (-2) Félix Auger-Aliassime (CAN) 2950 Marin Cilic (CRO) 2495 (+2) Pablo Carreño (ESP) 2360 (-1) Matteo Berrettini (ITA) 2360 (-1) Diego Schwartzman (ARG) 2110 Karen Khachanov (RUS) 1990 Frances Tiafoe (USA) 1940 Nick Kyrgios (AUS) 1780

Pas de Canadienne parmi les 20 premières

Au classement hebdomadaire de la WTA, publié lundi, la Polonaise Iga Swiatek demeure très solidement accrochée à sa place de no 1 au monde alors que l'Estonienne Anett Kontaveit a repris la 3e place aux dépens de l'Espagnole Paula Badosa.

Iga Swiatek Photo : AP / John Minchillo

Swiatek a remporté sept titres cette saison dont les Internationaux de France et des États-Unis. Elle compte plus du double de points que la Tunisienne Ons Jabeur, qu'elle a battue en finale à New York.

La Bélarusse Aryna Sabalenka occupe désormais la 5e position, à la place de l'Américaine Jessica Pegula.

La Russe Veronika Kudermetova, 12e, grimpe d'un rang devant l'Espagnole Garbine Muguruza et obtient ainsi à 25 ans le meilleur classement de sa carrière.

La Lettonne Jelena Ostapenko, 16e, et l'Américaine Madison Keys, 17e, progressent chacune d'une place devant l'Américaine Danielle Collins, 18e, en recul de 2 rangs.

Il n'y a pas de Canadienne parmi les 20 premières. La mieux classée, Leylah Annie Fernandez, est 38e au monde. Bianca Andreescu est 57e. Eugenie Bouchard, qui dispute cette semaine le tournoi d'Ostrava, a gagné 5 places, et occupe le 506e rang.