Les Raptors l’emportent facilement contre le Jazz

Premier match préparatoire pour les deux équipes, le duel a offert une prestation épatante des Torontois, dans une rencontre présentée à guichets fermés en Alberta, dans le cadre de la tournée canadienne des Raptors.

Après deux premiers quarts plus serrés, qui a vu les les deux équipes rentrer aux vestiaires sur la marque de 50-49, les favoris de la foule ont pris le match en main.

Les Torontois ont entamé le troisième quart avec une séquence de 17 points, contre seulement trois pour le Jazz.

Sans pitié, les Raptors ont limité leur adversaire a seulement 33 points en deuxième mi-temps, tout en inscrivant 64 points.

Le Québécois Chris Boucher a été le meneur pour Toronto, récoltant 11 points et 10 rebonds. Quatre autres joueurs canadiens ont participé au match: Kelly Olynyk (6 rebonds) et Nickeil Alexander-Walker (5 rebonds) ont foulé le parquet pour le Jazz, tandis que Dalano Banton (9 points) et le Montréalais Khem Birch (5 points, 5 rebonds) ont joué pour les Raptors.