Le LAFC termine la saison au 1er rang de la MLS

Dénis Bouanga a marqué son premier but dans la MLS lors des arrêts de jeu et le Los Angeles FC a remporté le Supporters' Shield grâce à une victoire de 2-1 contre les Timbers de Portland, dimanche.

Le LAFC (21-8-4) avait déjà confirmé sa place au premier rang de l'Association de l'Ouest ainsi qu'un laissez-passer au premier tour des éliminatoires. Grâce aux trois points, ils ont éliminé le CF Montréal et l'Union de Philadelphie de la course au titre de meilleure équipe de la saison régulière.

Il s'agit du deuxième titre du Supporters' Shield pour le LAFC lors des quatre dernières années.

Les Timbers (11-9-13) devront encore gagner ou faire un verdict nul lors de leur dernier match de la saison pour déterminer s'ils auront une place dans les éliminatoires. Ils concluront la campagne en rendant visite au Real Salt Lake.

Les Timbers, virtuellement en éliminatoires, occupent la sixième place du classement de l'Association de l'Ouest.

Avant de croiser le fer avec le LAFC, les Timbers étaient invaincus lors de leurs cinq dernières rencontres. Portland n'avait pas subi la défaite lors de ses neuf duels précédents au Providence Park.

Après une première mi-temps sans but, Carlos Vela a repris un centre de Kellyn Acosta et a fait vibrer les cordages à la 51e minute. Il s'agissait du 12e but de la saison du Mexicain.

Dairon Asprilla a ramené tout le monde à la case départ grâce à une redirection de la tête à la 81e minute.

Bouanga, un joueur désigné français, a assuré le titre du LAFC avec son but à la cinquième minute du temps ajouté.

Le CF Montréal peut toujours terminer la saison au 1er rang de l'Association Est. Pour y arriver, l'équipe doit remporter son dernier match de la saison, contre l'Inter Miami, et l'Union de Philadelphie doit s'incliner à domicile contre le Toronto FC.