Eugenie Bouchard accède au tableau principal du tournoi d’Ostrava

La Québécoise a gagné son second match des qualifications dimanche en deux manches de 6-3 et 6-2 contre la Hongroise Dalma Galfi.

Galfi, 91e mondial, a réussi quatre as contre deux pour Bouchard et n’a commis aucune double faute. La Québécoise, classée 511e, a toutefois été plus efficace au service et a sauvé quatre balles de bris.

Le match a duré 1 h 13 min.

Mardi, Eugenie Bouchard se mesurera à Belinda Bencic, qui pointe actuellement au 14e rang du classement de la WTA.

La Québécoise de 28 ans est revenue au jeu en août dernier au tournoi de Vancouver après une pause forcée de 17 mois en raison d'une intervention chirurgicale à son épaule droite.

L’ancienne no 5 mondiale a atteint les quarts de finale au tournoi de Chennai à la mi-septembre.