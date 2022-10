Eugenie Bouchard commence bien son séjour à Ostrava

La joueuse québécoise, 511e au classement mondial, a éliminé dans son premier match des qualifications la Française Océane Dodin, 103e au monde, en trois manches de 6-2, 4-6 et 6-3 au terme de leur premier affrontement.

Le match qui a duré 1 h 59 min a vu Bouchard viser juste au service, avec un total de 16 as pendant que son adversaire souffrait, accumulant 10 doubles fautes.

Dans son deuxième match des qualifications, Bouchard affrontera dimanche la Hongroise Dalma Galfi, qui occupe la 91e place au classement mondial, et qu'elle n'a jamais encore affrontée.

La gagnante de cette rencontre aura sa place dans le tableau principal de ce tournoi WTA 500.

Le tableau principal est très relevé avec 4 joueuses du top 10 mondial.

La no 1 au monde, la Polonaise Iga Swiatek, y participe, ainsi que 7 gagnantes de tournois de grand chelem, dont la Tchèque Petra Kvitova (Wimbledon, 2011 et 2014), la Lettone Jelena Ostapenko (Roland-Garros 2017), la Britannique Emma Raducanu (Flushing Meadow 2021) et la Kazakhe Elena Rybakina (Wimbledon 2022).

Une première pour l'Égypte

Mayar Sherif, 74e joueuse au classement mondial, est devenue samedi la première Égyptienne à remporter un tournoi WTA en battant en finale du tournoi de Parme la Grecque Maria Sakkari.

Mayar Sherif Photo : Getty Images / Mike Stobe

Sakkari, 7e au monde et tête de série no 1 du tournoi, était pourtant la favorite en finale, prête à décrocher le deuxième titre de sa carrière après Rabat en 2019.

Mais Sherif, 26 ans, qui n'avait jamais battu une adversaire classée dans le top 10 mondial, l'a battue en deux manches de 7-5 et 6-3.

Cela signifie beaucoup moi , a-t-elle commenté après sa victoire.