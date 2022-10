Remontée spectaculaire des Canadiennes au mondial de volleyball

Alexa Gray de Calgary a inscrit 25 points dans la rencontre et Kiera Van Ryk de Surrey en Colombie-Britannique en a ajouté 19.

Avec des victoires contre le Kazakhstan, la Bulgarie et maintenant l’Allemagne, le Canada termine 3e du groupe C.

Nous sommes très heureuses de cette autre victoire, a souligné Gray après la rencontre. C’est la première fois que nous atteignons le second tour et nous avions vraiment quelque chose à prouver ce soir. Je suis fière de la façon dont mes coéquipières se sont battues. Le chemin a été long pour notre équipe et nous ne pouvons être plus fières.

Les Canadiennes ont eu un regain d’énergie lors de la deuxième manche, mais ce ne fut pas suffisant pour arrêter les Allemandes.

On n’a pas commencé le match comme on aurait voulu, a mentionné Vicky Savard, auteure de deux points dans la rencontre. On a ajusté notre plan de match après la deuxième manche. Il fallait qu’on revienne aux bases et nous avons appliqué ça pour le reste du match.

C’est à la troisième manche que le vent a tourné et les représentantes de l’unifolié ont dominé leurs adversaires lors des deux dernières manches pour finalement l’emporter.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

On n’a jamais lâché et on a démontré notre force de caractère, a souligné Savard. Gagner 3-2 après avoir tiré de l’arrière 2-0, ça démontre tout le travail qu’on a fait! On sait que pour gagner des matchs, il va toujours falloir qu’on travaille plus fort que l’autre équipe et c’est ce qui s’est produit aujourd’hui.

On est vraiment fières de nous. Tout ce qui nous arrive, ce n’est pas de la chance, on travaille tellement fort et on commence à le démontrer sur la scène internationale, ce n’est que le début de l’aventure. On veut faire tourner bien des têtes dans le futur , a renchéri l’athlète de 29 ans.

Le second tour du tournoi débutera mardi.

L’on ne connaît pas encore les prochaines adversaires des Canadiennes. Les 15 équipes restantes seront divisées en deux groupes et chaque équipe devra disputer quatre matchs contre des pays qu’elles n’ont pas affrontés lors du premier tour. Les quatre meilleures équipes des deux groupes passeront en quarts de finale.

Avec les informations de CBC et Sportcom.