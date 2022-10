Jake Allen signe une prolongation de contrat de deux saisons avec le Canadien

Le Canadien de Montréal a accordé une prolongation de contrat de deux saisons au gardien de but Jake Allen. Le directeur général Kent Hughes en a fait l'annonce par voie de communiqué samedi matin.

L'entente lie Allen au Canadien jusqu'à la saison 2024-2025 et est d'une valeur annuelle moyenne de 3,85 millions de dollars.

Âgé de 32 ans, Allen a disputé 35 matchs avec le Tricolore la saison dernière. Il a obtenu une fiche de 9-20-4, une moyenne de buts alloués de 3,30 et un pourcentage d'arrêts de ,905.

Le natif de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a également obtenu deux blanchissages.

Durant sa carrière, Allen a pris part à 353 matchs avec les Blues de St. Louis et le Canadien. Il affiche un dossier global de 168-126-35.

En comptant mes deux dernières années à St. Louis et mes deux saisons à Montréal, je crois que j'ai été très constant, affirme Allen. J'en suis fier. Je sais exactement le style de jeu qui me convient. Ça m'a pris huit à neuf ans chez les professionnels pour y arriver, pour savoir ce qui fonctionne pour moi.

Ce que j'ai appris à St. Louis, je l'ai apporté à Montréal, et il n'y a aucune raison que je change quoi que ce soit, a indiqué le gardien. Je suis impatient de disputer mes trois prochaines saisons à Montréal.

L'entraîneur en chef du Canadien, Martin Saint-Louis, voit en Jake Allen un athlète complet.

Un, c'est une excellente personne. On veut des gens comme ça dans notre culture, affirme-t-il. Et deux, c'est un excellent gardien. Il ne fait pas seulement arrêter des rondelles, c'est un leader.

Les vétérans doivent aider les plus jeunes. J'ai lu une définition qui m'a interpellé. Tu as besoin de joueurs qui sont prêts à planter des arbres, même s'ils savent qu'ils ne profiteront jamais de leur ombre, a précisé Saint-Louis. Jake est ce genre de vétéran.

Le gardien de 6 pi 2 po (1,88 m) et 195 lb présente une moyenne de buts alloués de 2,60 et un pourcentage d'arrêts de ,911 depuis ses débuts dans la LNH, en plus d'avoir récolté 23 jeux blancs.

Repêché au deuxième tour (34e au total) en 2008 par les Blues, Allen est passé au Canadien en retour de choix au repêchage le 2 septembre 2020.

Je vois ce que Montréal tente de bâtir, et je veux en faire partie, vraiment, a affirmé Allen. C'est pour cela que j'ai signé cette prolongation de contrat. Je veux que quand je quitterai Montréal, l'équipe ait progressé.

Samedi, le Canadien disputera un quatrième match préparatoire à Ottawa face aux Sénateurs.