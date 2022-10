Tua Tagovailoa soumis au protocole des commotions cérébrales de la NFL

Associated Press

Le quart-arrière Tua Tagovailoa a subi d'autres tests, vendredi, et doit toujours se soumettre au protocole des commotions cérébrales de la Ligue nationale de football.

Le porte-couleurs des Dolphins de Miami a fait les frais d'une violente commotion cérébrale jeudi, contre les Bengals à Cincinnati, quatre jours après avoir reçu un sévère choc à la tête face aux Bills de Buffalo.

Tagovailoa souffrait de maux de tête jeudi soir et vendredi matin, a déclaré l'entraîneur-chef des Dolphins, Mike McDaniel.

L'équipe attend toujours les résultats d'un test d'imagerie par résonnance magnétique, effectué par précaution supplémentaire , en plus d'un examen de tomodensitométrie et de radiographies, a expliqué McDaniel.

On ne sait pas quand Tagovailoa pourra effectuer un retour au jeu.

Tua Tagovailoa a été frappé violemment jeudi soir. Photo : usa today sports / Kareem Elgazzar

Tagovailoa a été rejoint derrière sa ligne de mêlée par le plaqueur défensif Josh Topou à la fin du deuxième quart du dernier match. Sur le jeu, il a été projeté au sol, sa tête a heurté le terrain et ses doigts se sont crispés devant son visage.

Le pivot de 24 ans a passé plus de sept minutes au sol avant de quitter la surface de jeu sur une civière. Il a été conduit au Centre médical de l'Université de Cincinnati pour une évaluation.

Les Dolphins ont plus tard indiqué qu'il était conscient et capable de bouger ses extrémités. Il a obtenu son congé de l'hôpital jeudi soir et a pu regagner Miami avec l'équipe.

McDaniel a ajouté que Tagovailoa a échangé avec des coéquipiers sur le vol de retour.