Denis Shapovalov dans le carré d’as à Séoul

Il a réussi six as, tandis que son adversaire, 91e au monde, n’en a réussi qu’un.

En demi-finales vendredi, il se mesurera à l’Américain Jenson Brooksby, 46e raquette mondiale. Shapovalov occupe pour sa part le 26e rang du classement de l’Association of Tennis Professionals (ATP).

Denis Shapovalov a connu une série noire plus tôt à l'été, entre mai et juin. Il a alors enregistré six défaites de suite. Avant de participer au tournoi de Séoul, l'athlète avait accédé au troisième tour des Internationaux des États-Unis et du Masters 1000 de Cincinnati.