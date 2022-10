Ferrari passe devant à Singapour, Stroll 10e

Carlos Sainz fils a succédé à Lewis Hamilton en haut du classement des essais libres du Grand Prix de Singapour.

Pour le retour de la F1 sur le circuit urbain de la cité-État asiatique, Hamilton avait été le plus rapide de la première séance de travail de 60 minutes.

Dans la deuxième, Ferrari a devancé Mercedes-Benz et Red Bull.

Sainz fils a devancé son coéquipier Charles Leclerc de 2 dixièmes de seconde (+0,208) et le pilote Mercedes-Benz George Russell (+0,324).

La Ferrari F1-75 semble plus à l'aise dans le dernier secteur du circuit, notamment dans le virage no 18 dont la sortie est très serrée. Cela dit, le Monégasque n'a roulé que 35 minutes sur les 60 et n'a fait que quelques tours en configuration de qualification.

De plus, la circulation en piste n'a pas facilité le travail des pilotes, et le circuit bosselé a donné des maux de tête à Mercedes-Benz.

Russell a fait peur à son équipe en faisant à deux reprises un tout droit jusque dans la barrière de protection, mais sans dommage pour la voiture. Hamilton aussi a eu quelques frayeurs, mais sans toucher les barrières, et il a fini la séance au 5e rang.

Verstappen a fait le quatrième temps, à 3 dixièmes du temps de référence (+0,339).

On a essayé d'autres réglages dans la deuxième séance, et ça a pris plus de temps que prévu pour tout modifier, a révélé Verstappen, donc, mon chrono n'est pas représentatif. Et il y a de la place pour aller un peu plus vite.

Max Verstappen pourrait ce week-end conserver son titre.

Max Verstappen à Singapour Photo : Getty Images / Clive Mason

Pour conserver son titre dimanche, le Néerlandais devra porter son avance sur Leclerc ou Pérez à 138 points.

Ainsi, il devra s’imposer et :

espérer que le Monégasque ne termine parmi les 7 premiers au classement;

espérer que son coéquipier Sergio Pérez ne monte pas sur le podium.

Si c'est le cas, Pérez repoussera le sacre de Verstappen au prochain Grand Prix, au Japon, ce qui ferrait l'affaire de Red Bull, car c'est la terre de son partenaire moteur, Honda.

Lance Stroll à Singapour Photo : Getty Images / Clive Rose

Le Québécois Lance Stroll a fini la première soirée de travail avec le 10e temps (+1,395).

Stroll est resté parmi les 10 premiers vendredi, malgré un contact assez violent avec le mur dans la première séance, en sortie de virage, qui a crevé son pneu, mais qui aurait pu endommager plus gravement sa monoplace.

Piloter ici, c’est très exigeant, car il fait très chaud et le circuit est bosselé, a dit Stroll. J’ai touché le mur, mais la voiture n’a pas souffert heureusement. On a bien travaillé ensuite, on a plein de données qu'il faut analyser. Il sera primordial de saisir la moindre occasion pendant la course.

Nicholas Latifi a fait le 20e et dernier chrono (+3,966) , lui qui découvrait le circuit de Singapour.

À mon premier tour, je me suis dit: "Mon dieu ! Il n'y a que des virages". En plus, avec les bosses et la circulation, c'est tout un défi, a constaté le Torontois. On a d'abord eu des problèmes de télémétrie, puis j'ai eu un souci avec ma ceinture de sécurité, donc, on a perdu du temps de piste. Et on a essayé des réglages qui n'ont pas fonctionné. Donc, pas vraiment un bon début, on doit trouver le moyen de faire progresser l'auto.

Bombardier s'associe à Toto Wolff

Le constructeur d'avions d'affaires Bombardier a annoncé jeudi que l'homme d'affaires autrichien Toto Wolff devenait le nouvel ambassadeur mondial de l'entreprise basée au Québec.

Le directeur de l'équipe F1 Mercedes-Benz appuiera Bombardier dans le cadre de différentes activités et en différents lieux , peut-on lire dans le communiqué.