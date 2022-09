Évelyne Viens de retour avec la sélection nationale

Je pense que j'ai mérité ma place. Je n'ai pas parlé à Bev [Priestman] depuis que je l'ai su, mais je pense qu'elle a vu le travail que j'ai fait , affirme-t-elle en entrevue à Radio-Canada Sports.

Viens avait évidemment été déçue lorsqu'elle avait été ignorée pour deux matchs amicaux en Australie au début du mois de septembre. Elle a cependant eu une conversation constructive avec la sélectionneuse et, une fois le choc encaissé, elle s'est remise au travail. Elle a depuis marqué sept buts en trois matchs.

Il y avait deux choses en particulier qu'elle voulait que je travaille. Mon positionnement défensif et que je sois en mesure d'avoir possession du ballon un peu partout sur le terrain, explique-t-elle. J'ai travaillé là-dessus avec mon entraîneuse en Suède, tout en continuant à marquer des buts.

L'équipe canadienne n'est actuellement pas reconnue comme une puissance offensive. Si elle a réussi à obtenir la médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo, c'est avant tout grâce au brio de la gardienne Stephanie Labbé. Évelyne Viens avait très peu joué, mais à moins d'un an de la Coupe du monde, ses talents de marqueuse deviennent un atout de taille pour Bev Priestman.

Nous avons les meilleures défenseuses du monde. En défense centrale, c'est incroyable la profondeur que nous avons. Je vais m'assurer d'être prête si on choisit de me faire jouer et je pense que je peux aider l'équipe , soutient-elle.

Évelyne Viens quittera donc la Suède lundi prochain en direction de l'Espagne pour prendre part à un camp d'entraînement de sept jours. Par la suite, le Canada affrontera l'Argentine, le 6 octobre, et le Maroc, le 10.

La sélection complète

Gardiennes

Sabrina D'Angelo

Lysianne Proulx

Kailen Sheridan

Défenseuses

Kadeisha Buchanan

Allysha Chapman

Jade Rose

Bianca St-Georges

Sura Yekka

Shelina Zakorsky

Milieux de terrain

Sami Awujo

Zoe Burns

Jessie Fleming

Julia Grosso

Quinn

Sophie Schmidt

Desiree Scott

Attaquantes

Janine Beckie

Jordyn Huitema

Cloé Lacasse

Clarissa Larisey

Adriana Leon

Nichelle Prince

Christine Sinclair

Evelyne Viens



Blessées

Deanne Rose (tendon d'Achille)

Vanessa Gilles (hanche)

Gabrielle Carle (pied)

Jayde Riviere (bas du corps)