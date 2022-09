Denis Shapovalov s’impose d’entrée à Séoul

Le Canadien a éliminé son adversaire espagnol au bout de 1 h 49 min en Corée du Sud, à sa quatrième balle de match. Il a réalisé quatre bris et a perdu son service deux fois.

L'Ontarien de 23 ans s'est fort bien débrouillé au service, affichant des taux d'efficacité de 69 % et de 75 %, respectivement, lorsque ses premières et ses deuxièmes balles étaient envoyées en jeu. Il a également réussi quatre as et n'a commis aucune double faute.

Shapovalov a été exempté du premier tour grâce à son statut de 4e tête de série. C'est également le cas du Norvégien Casper Ruud (no 1), du Britannique Cameron Norrie (no 2) et de l'Américain Taylor Fritz (no 3).

Il croisera la raquette avec le Moldave Radu Albot pour une place dans le carré d'as. Ce dernier a accédé aux quarts de finale après avoir enregistré un gain de 7-6 (7/3) et 7-6 (7/3) contre l'Américain Steve Johnson.

Shapovalov a connu une série noire plus tôt cet été, entre mai et juin, où il a subi six défaites de manière consécutive. Avant de participer au tournoi de Séoul, il a atteint le troisième tour aux Internationaux des États-Unis et au Masters 1000 de Cincinnati.