Pas de 61e circuit pour Aaron Judge, mais les Yankees sont champions de division

Gleyber Torres a produit trois points avec trois simples pour permettre aux Yankees de New York de décrocher le titre de la Division est de l'Américaine avec une victoire de 5-2 contre les Blue Jays, à Toronto, mardi.

Aaron Judge a croisé le marbre à deux reprises grâce à ses quatre buts sur balles. Il est toutefois resté coincé à 60 circuits, un de moins que le record de l'Américaine établi par Roger Maris en 1961.

Judge n'a pas frappé de circuit à ses sept derniers matchs, depuis le 20 septembre. Il a cependant obtenu 12 buts sur balles lors de cette séquence.

Les Yankees (95-59) ont remporté huit de leurs neuf derniers matchs, alors que les Blue Jays (87-68) ont vu leur série de trois victoires consécutives prendre fin.

Le voltigeur George Springer a frappé une longue balle en solo dans le champ centre, son 52e circuit en tant que premier frappeur, au 4e rang de l'histoire des majeures. Il a réalisé le tour de force au deuxième lancer du partant des Yankees Jameson Taillon (14-5).

Taillon s'est ressaisi après la présence au bâton de Springer et a retiré 16 des 17 frappeurs suivants. Seul Whit Merrifield a atteint les buts grâce à un coup sûr. Les Jays sont revenus à la charge en sixième avec des simples de Springer et de Bo Bichette.

Springer a croisé le marbre sur la claque suivante, une de Vladimir Guerrero fils. La vedette dominicaine a tenté d'atteindre le deuxième but, mais, comme Bichette avant lui, a été retirée.

Taillon a quitté le monticule en huitième manche. Il a accordé deux points et sept coups sûrs et a retiré six frappeurs sur des prises.

Le partant des Blue Jays Jose Berrios (11-7) a vu sa soirée de travail prendre fin après cinq manches et un tiers. Il a accordé neuf coups sûrs, cinq points et deux buts sur balles. Il a cependant retiré sept frappeurs sur des prises.

L'attaque des Yankees s'est activée en troisième manche. Le receveur Kyle Higashioka, qui a également frappé trois coups sûrs, a été la bougie d'allumage des deux points de son équipe en troisième avec un simple. Il a atteint le deuxième but après que Judge eut l'un de ses buts sur balles.

Le simple d'Anthony Rizzo à droite a permis à Higashioka de marquer. Judge l'a suivi après une frappe de Torres au champ centre.

Judge a marqué à nouveau en cinquième après un but sur balles, suivi de simples de Rizzo et de Torres.

Les Yankees ont inscrit deux autres points lors de la manche suivante grâce à des doubles consécutifs de Higashioka et d'Aaron Hicks et un simple de Torres.