Vladimir Guerrero fils donne la victoire aux Blue Jays en 10e face aux Yankees

Vladimir Guerrero fils a cogné un simple victorieux en 10e manche et les Blue Jays de Toronto sont venus à bout des Yankees de New York par la marque de 3-2, lundi soir.

Avec une victoire, les Yankees (94-59) auraient pu confirmer leur titre de la Division est de l'Américaine. Les Blue Jays (87-67) ont plutôt signé un troisième gain d'affilée et ils montrent un dossier de 17-8 en septembre.

Dans sa tentative d'égaler le record de l'Américaine pour le plus grand nombre de circuits en une saison, que Roger Maris a établi il y a 61 ans grâce à 61 longues balles, Aaron Judge a frappé un simple, a soutiré deux buts sur balles et a été retiré deux fois sur des prises.

Le deuxième but sur balles intentionnel que Judge a reçu a rempli les sentiers après deux retraits en 10e manche. Anthony Rizzo, le frappeur suivant, a toutefois été retiré sur un roulant.

Les Yankees ont pris l'avance 2-0 grâce à un point lors de chacune des deux premières manches. Judge a amorcé le match avec un simple dans la droite et après avoir atteint le troisième coussin, à la suite d'un double de Rizzo, il a touché la plaque quand Gleyber Torres a frappé un sacrifice.

Le joueur d'arrêt-court Isiah Kiner-Falefa a claqué une longue balle en solo après deux retraits en deuxième manche.

Le partant des Yankees, Luis Severino, n'a donné aucun coup sûr lors des trois premières manches, mais Bo Bichette l'a accueilli avec un simple pour amorcer la quatrième.

Guerrero a suivi avec un simple à l'avant-champ que Kiner-Falefa n'a pas été en mesure de maîtriser. Alejandro Kirk a ensuite obtenu un but sur balles pour remplir les sentiers.

Le voltigeur des Blue Jays Teoscar Hernandez a raté le grand chelem de peu quand la balle a touché le haut de la clôture. Il s'est contenté d'un double de deux points qui a nivelé la marque.

Le partant des Blue Jays, Kevin Gausman, a trouvé son rythme en troisième manche. Il a retiré neuf frappeurs de suite après un but sur balles à Judge.

En sixième manche, Rizzo et Torres ont cogné des simples consécutifs, mais Gausman a mis fin à la menace en retirant Josh Donaldson et Giancarlo Stanton sur des prises.

Gausman a quitté la rencontre après un retrait en septième manche, après avoir passé Harrison Bader dans la mitaine. Il a accordé deux points, six coups sûrs et un but sur balles.

Tim Mayza (8-0) a hérité de la victoire alors que Clarke Schmidt (5-5) a encaissé la défaite.