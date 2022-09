Le Canadien amorce son calendrier préparatoire par une défaite

Celui que le Canadien a repêché au premier rang le 7 juillet dernier a été engagé dans le jeu et n'a pas mal paru à son premier match préparatoire impliquant des vétérans de la LNH, loin de là. Cependant, il a été plutôt discret offensivement et le Tricolore a perdu 2-1 face aux Devils du New Jersey, lundi soir.

Le seul tir de Slafkovsky, en fin de rencontre quand le Canadien jouait avec un attaquant en plus, a été stoppé.

C'est plutôt le troisième joueur sélectionné par le Canadien l'été dernier qui continue de retenir l'attention. Après Slafkovsky et Filip Mesar, au 26e rang, le directeur général Kent Hughes a choisi Owen Beck au 33e rang.

Beck s'est retrouvé au centre de Cole Caufield et Mike Hoffman. Il a aussi joué sur la première vague d'avantage numérique.

Le centre ontarien a notamment atteint le poteau de plein fouet en troisième période. Il a aussi brillé dans le cercle des mises en jeu.

En défense, Kaiden Guhle et Jordan Harris ont continué à gagner des points. Le vétéran Mike Matheson a été employé dans toutes les situations et a joué avec aplomb.

Caufield a marqué en avantage numérique en première période.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Devant le filet du Canadien, Jake Allen a été parfait contre 18 tirs en une période et demie. Cayden Primeau a pris la relève et a concédé deux buts sur 13 tirs.

Dans le camp des Devils, Jesper Boqvist s'est signalé grâce à de beaux élans offensifs, tout comme Jesper Bratt. Tomas Tatar a touché la cible en avantage numérique en deuxième période, tandis que Graeme Clarke a profité d'un bond chanceux pour briser l'égalité avec 5:57 à faire en troisième période.

Mackenzie Blackwood et Nico Daws se sont partagé le travail devant le filet. Blackwood a accordé un but sur 16 tirs, tandis que Daws a repoussé cinq lancers.

L'attaquant Nico Hischier a quitté la rencontre par mesure préventive en deuxième période en raison de crampes.

Le Canadien est en congé mardi. Les joueurs seront de retour au travail mercredi, quand ils disputeront un match préparatoire face aux Maple Leafs, à Toronto.