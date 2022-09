Jamie Chadwick pourrait être encore titrée en W Series et rêve toujours de F1

Lors de la dernière course, en Hongrie, Jamie Chadwick a gagné un duel serré avec sa compatriote Alice Powell.

Chadwick domine cette troisième saison de la W Series. Elle pilote au sein de l'équipe Jenner Racing de l'ancien champion olympique de Montréal en 1976 en décathlon Bruce Jenner, devenu Caitlyn Jenner en 2015.

La pilote de 24 ans a une avance de 75 points en tête du classement, elle qui est montée à Budapest pour une treizième fois d'affilée sur un podium de la W Series.

Avec sa cinquième victoire en W Series, Powell est remontée au 2e rang du classement à égalité de points avec la Néerlandaise Beitske Visser.

Alice Powell et Jamie Chadwick (à droite) en pleine discussion lors d'un week-end de la W Series Photo : Getty Images / Mark Thompson

Il reste quatre courses à disputer, donc un total de 100 points à aller chercher (25 points pour une victoire). Donc, une victoire de Chadwick sur le circuit urbain de Singapour lui donnera automatiquement le titre.

Si Alice Powell l'emporte et la devance à l'arrivée, il y aura 68 points d'écart avec 75 points à aller chercher dans les trois dernières courses, et Jamie Chadwick devra attendre avant de recevoir sa troisième couronne.

La W Series, vitrine ou réel outil de promotion des femmes pilotes?

La W Series fait rouler les femmes pilotes durant les week-ends de F1. Pour leur donner de la visibilité. L'envers de la médaille est que la F1 limite le temps de piste des pilotes inscrits dans les autres courses du week-end.

Si les courses de la W Series ne sont que de 30 minutes plus un tour, c'est que la F1 ne veut pas leur donner plus, horaire trop chargé, dit-on. Or, les femmes pilotes n'ont pas besoin de multiplier les séances d'autographes, elles ont surtout besoin de temps de piste pour se développer.

Techniquement, les monoplaces de la W Series sont des F3 monotype de marque Tatuus (Italie). Seuls les réglages sont à la discrétion des équipes. La W Series n'a donc pas la même valeur que le Championnat européen FIA de F3 qui bénéficie de budgets déjà importants pour développer les monoplaces.

Jamie Chadwick au circuit Paul-Ricard Photo : Getty Images / Clive Rose

Une des équipes référence en F3, Prema, avait permis à Lance Stroll de remporter le titre en 2016 grâce au soutien financier de son père à l'équipe italienne. Le jeune Québécois avait remporté 14 victoires en 30 courses.

Son titre acquis en piste et l'argent de son père lui avaient permis de passer directement en F1 en 2017 avec Williams qui manquait cruellement de budget à l'époque.

Jamie Chadwick n'a pas la fortune de famille dont jouit Lance Stroll, mais elle aimerait casser le plafond de verre qui bloque les femmes pilotes d'accéder à la F1.

Elle aimerait beaucoup contredire le président du groupe Formula One, Stefano Domenicali, qui croit que la F1 n'accueillera aucune femme pilote dans les cinq prochains années.

La Britannique est déjà dans l'équipe de développement de l'équipe Williams, tout comme l'était Lance Stroll, mais son rôle se réduit à faire du travail dans le simulateur et de la représentation sur les circuits. Elle n'a encore jamais tourné dans une F1 sur circuit.

Jamie Chadwick, pilote de développement de l'équipe Williams F1 Photo : Williams F1

Elle n'arrive pas à avoir de volant dans le Championnat européen FIA de F3. Elle n'a pas le budget pour y arriver.

Les deux premiers titres en W Series de Jamie Chadwick lui ont rapporté un millions de dollars (500 000 $ pour le titre, 250 000 pour la deuxième place et 125 000 pour la troisième place). Son troisième titre lui rapportera à nouveau 500 000 dollars, mais les commanditaires ne suivent pas.

Une saison en W Series ne coûte rien aux pilotes. Elles sont sélectionnées uniquement grâce à leur coup de volant.

Une saison de F3 coûte entre 900 000 et 1,5 million de dollars canadiens. Une saison de F2 coûte entre 2,3 millions et 4,5 millions de dollars.

Il y a 30 pilotes inscrits en F3 (trois par équipe), mais aucune femme.

Une seule femme est aujourd'hui inscrite en F2 : la Colombienne Tatiana Calderon chez Charouz Racing. Elle remplace le pilote turc Cem Bölükbasi (obligé de céder son volant par manque de résultat) depuis la course de Spa-Francorchamps.

Après avoir terminé en 2018 au 16e rang du Championnat GP3, rebaptisé depuis F3, la pilote colombienne avait atteint la F2 en 2019, année de création de la W Series qui ne l'intéressait pas étant déjà en F2.

Elle n’avait pas inscrit de point, mais avait mené une course, la première femme à le faire en F2. Mais ce petit moment de gloire ne lui a rien rapporté, et privée de budget, elle a dû quitter la F2.

La Colombienne s'est tournée vers l'Indycar et le Japon (en 2020 et 2021) avant d'obtenir cet été une nouvelle chance en F2. Depuis son retour, elle a terminé en 18e et 19e places à Spa, puis n'a plus apparu aux classements des courses.

Tatiana Calderon est l'une des rares femmes pilotes à avoir récemment roulé en F1. C'était lors d'une journée d'essais privés (sans lendemain) avec l'équipe suisse Alfa Romeo Sauber en 2019 dont elle était à ce moment-là la pilote d'essais.

La Colombienne Tatiana Calderon, pilote d'essai de l'équipe Sauber-Alfa Romeo Photo : Sauber-Alfa-Roméo

Auréolée de ses deux titres en W Series, Jamie Chadwick n'a pas encore eu les chances qu'a obtenues Tatiana Calderon.

Chadwick est consciente qu'elle n'obtiendra une certaine légitimité que quand elle pourra battre les garçons dans un des championnats de promotion de la FIA, ce que n'est pas la W Series qui n'est qu'une vitrine pour les femmes pilotes.

Chadwick a obtenu le 21 septembre un essai en Indy Lights, le championnat préparatoire à l'Indycar, avec l'équipe Andretti Autosport. Elle a parcouru plus de 330 km au circuit routier de Sebring, et a trouvé l'expérience « très physique ». Elle aimerait faire un essai sur ovale.

Jamie Chadwick lors de son essai Indy Lights à Sebring Photo : Andretti Autosport

Trois jeunes pilotes de la W Series ont obtenu un essai en F3 les 16 et 17 septembre : l'Espagnole Nerea Marti, la Britannique Abbi Pulling, la protégée d'Alice Powell, et l'Américaine Chloe Chambers, la coéquipière de Chadwick chez Jenner Racing.

Chadwick n'y a pas participé, préférant accepter l'invitation d'Andretti Autosport, qui soit dit en passant cherche par tous les moyens à faire le saut en F1. Prendra-t-elle la direction du continent américain après avoir acquis son troisième titre en W Series?

La Britannique veut saisir la moindre occasion qu'on lui donne de tourner, pour ne pas avoir l'impression qu'on bloque encore la voie aux femmes pilotes , a-t-elle expliqué à la presse spécialisée avant le week-end de course à Singapour.

Elle sait qu'elle a besoin d'avaler les kilomètres sur circuit, ce que la W Series ne peut pas lui offrir, et ce qui lui manque pour se développer.

Tant que je ne pourrai pas tourner et me développer techniquement et physiquement, la F1 restera un très lointain objectif , admet-elle.