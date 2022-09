Les débuts de Juraj Slafkovsky

Le Canadien a confirmé que le tout premier choix du plus récent repêchage, Juraj Slafkovsky, fera ses débuts lundi soir dans un match préparatoire contre les Devils du New Jersey à Montréal.

Le Slovaque se retrouvera sur le flanc droit du deuxième trio aux côtés du centre Kirby Dach et de l’ailier gauche Rem Pitlick.

Cole Caufield, qui n’avait pas non plus joué lors du match intraéquipe de dimanche au Centre Bell, sera aussi de la partie. Il sera accompagné d’Owen Beck et de Mike Hoffman.

Le Québécois Joshua Roy fera également partie de la formation, tout comme Anthony Richard.

Michael Matheson, obtenu des Penguins de Pittsburgh cet été, disputera un premier match dans l’uniforme tricolore. Il formait un duo avec Justin Barron à l’entraînement matinal.

Par ailleurs, le capitaine Nick Suzuki a patiné pour la première fois depuis le début du camp lundi matin. Il devrait retrouver ses coéquipiers à l’entraînement d’ici une semaine. L’attaquant a subi une blessure au bas du corps avant le début du camp.

Le CH a aussi indiqué que l’état de santé de Joel Edmundson s’améliorait, mais que la date de son retour au jeu était encore indéterminée.

La direction a aussi procédé à ses premiers retranchements.

Antoine Coulombe, Jared Davidson, Cédrick Guindon et Daniil Sobolev ont dû plier bagage.

Formation pour lundi soir : Caufield - Beck - Hoffman

Pitlick - Dach - Slafkovsky

Harvey-Pinard - Mesar - Richard

Pezzeta - Mysak - Roy

Matheson - Barron

Guhle - Harris

Fairbrother - Norlinder

Allen

Primeau