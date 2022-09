Les Canadiennes subissent un premier revers au mondial de basketball

Les basketteuses canadiennes se sont inclinées 75-72 devant le pays hôte du tournoi, qui a également décroché son billet pour les quarts lundi à la suite de son triomphe.

Le Canada était en parfait contrôle 33-19 en seconde portion du deuxième quart jusqu'à ce que l'Australie inscrive 19 points sans réplique pour atteindre la mi-temps aux commandes.

Nirra Fields et Bridget Carleton ont été les plus productives dans la sélection canadienne avec 17 et 16 points, respectivement, tandis que Kayla Alexander a dominé sa troupe avec une récolte de 11 rebonds.

Privées de leur meilleure joueuse Bec Allen, touchée aux côtes dimanche, les Australiennes ont renversé les Canadiennes grâce au brio d'Ezi Magbegor et de Samantha Whitcomb, qui ont chacune marqué 16 et 15 points.

Détenteur d'une fiche de 3-1, le Canada partage le sommet du groupe B en compagnie de l'Australie et de la France. La formation unifoliée a défait les Bleues 59-45 plus tôt dans la compétition.

Les protégées de l'entraîneur-chef Victor Lapena boucleront la phase de groupe mardi à 2 h (HAE) contre l'équipe malienne qui n'a toujours pas goûté à l'ivresse de la victoire en quatre rencontres.

Un record de points

Les États-Unis ont établi une marque du mondial en ce qui concerne les points enregistrés dans un match. Les Américaines ont mis 145 unités au tableau indicateur contre les Sud-Coréennes, soit deux de plus que le précédent record qui datait de 1990.

Elles l'ont emporté 145-69 dans leur quatrième rencontre du tour préliminaire et effacent ainsi des tablettes la marque du Brésil (143-50) obtenue contre la Malaisie.

La formation américaine est déjà qualifiée pour les quarts de finale, au même titre que les sélections australiennes, belges, canadiennes, chinoises, françaises et serbes. Le tableau sera complété mardi après la tenue d'un match opposant les équipes portoricaines et sud-coréennes.