Anthony Richard se signale au match intraéquipe du Canadien

Un peu moins d'une dizaine de vétérans étaient en uniforme, laissant les projecteurs à des joueurs qui cherchent à s'établir avec le Tricolore ou du moins laisser une bonne impression auprès de la direction.

Tout premier choix du dernier repêchage, Juraj Slafkovsky a également été laissé de côté, tout comme Cole Caufield.

Le Canadien jouera son premier match préparatoire lundi soir au Centre Bell contre les Devils du New Jersey.

Anthony Richard a été l'étoile du match intraéquipe. Il a amassé deux buts et une aide dans une victoire de 7-2 des Rouges lors de deux périodes de 30 minutes, dont seulement les cinq dernières étaient en temps arrêté.

Son compagnon de trio Owen Beck a récolté deux aides. La 33e sélection du dernier encan continue de briller au au camp d'entraînement grâce à son bon sens du jeu sur la patinoire.

Alex Green, Joel Armia, Jared Davidson et Xavier Simoneau ont aussi touché la cible dans le camp des Rouges, dont le filet était protégé par Cayden Primeau et Kevin Poulin.

Brendan Gallagher et Lucas Condotta ont répliqué pour les Blancs. Samuel Montembeault et Riley Mercer ont respectivement accordé deux et quatre buts.

Le trio composé de Gallagher, de Christian Dvorak et d'Evgenii Dadonov a été le meilleur parmi ceux mettant en vedette des vétérans.

Une période de cinq minutes à trois contre trois a également été disputée au Centre Bell. Arber Xhekaj a marqué pour les Rouges durant ce court engagement.

À noter qu'Elizabeth Mantha, première femme à arbitrer dans la LHJMQ et membre du groupe de femmes officielles dans la Ligue américaine de hockey depuis deux ans, était l'une des arbitres en fonction sur la patinoire.