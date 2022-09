Aksel Lund Svindal opéré pour un cancer des testicules

Associated Press

Quelque chose a changé dans mon corps. J'ignorais ce que c'était, et si c'était normal ou non. Mais j'ai décidé d'aller consulter. J'ai rencontré un médecin, et j'ai rapidement été transféré vers un hôpital où ils ont rapidement confirmé ce que le médecin suspectait. Un cancer des testicules , a écrit Svindal sur Instagram, un message accompagné d'une photo le montrant vêtu d'une jaquette d'hôpital.

Les tests, les radiographies, tout s'est déroulé très rapidement. Et après une semaine, je savais déjà que les pronostics étaient très bons. Heureusement que j'ai pris la décision de consulter un médecin dès que j'ai senti que quelque chose clochait , a-t-il ajouté.

Svindal, qui est âgé de 39 ans, a annoncé sa retraite du ski alpin après avoir remporté la médaille d'argent à sa dernière course - la descente aux Championnats du monde d'Are, en Suède, en février 2019.

Svindal a gagné le super-G aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010 et la descente à Pyeongchang en 2018, concluant sa carrière avec quatre médailles olympiques autour du cou.

Aux Championnats du monde, le Norvégien a décroché cinq disques dorés et neuf médailles au total.

Svindal a aussi décroché le gros globe de cristal en Coupe du monde en 2006-2007 et 2008-2009. Ses 36 victoires en carrière sur le circuit de la Coupe du monde lui ont permis de partager le septième rang de l'histoire masculine à ce chapitre en compagnie de l'Autrichien Benjamin Raich.