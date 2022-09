Auger-Aliassime s’incline devant Berrettini à la Coupe Laver

Un peu plus de douze heures après le dernier match du grand Roger Federer, et les torrents de larmes, les hostilités ont repris à la Coupe Laver.

Après un lent départ, le duel entre Félix Auger-Aliassime et Matteo Berrettini a pris de la vitesse et au bout de 2 h 16 de qualité, l’Italien s’est imposé 7-6 (13-11), 4-6 et 10-7.

Je n’ai pas pu dormir après la soirée d’hier, c’était très émouvant, a confié Berrettini en entrevue sur le terrain. J’ai dit à Federer, quand tout le monde pleurait, que j’avais voulu jouer au tennis parce qu’il m’avait inspiré. Quand j’étais petit et qu’il jouait à Rome, j’essayais d’entrer clandestinement sur le court central pour le voir jouer. C’était mon idole. Il a tout fait pour le sport. Je suis tellement heureux d’être ici, j’en ai des frissons.

Si l’Espagnol Rafael Nadal a déjà quitté Londres pour être auprès de sa conjointe enceinte, le Suisse va demeurer à Londres jusqu’à dimanche. Berrettini a d’ailleurs pu compter sur les conseils de Federer durant son match.

Je me disais que je ne pouvais pas me permettre de tout gâcher, a dit Berrettini. C’est incroyable. Hier Federer pleurait sur mon épaule et je me demandais si c’était vrai. Aujourd’hui, ses conseils m’ont aidé.

L’Italien a pris de la vitesse dans le super bris d’égalité.

Il a inscrit cinq points de suite pour prendre le large grâce notamment à son puissant service et son coup droit sortant. Auger-Aliassime a été en mesure de rétrécir l’écart, mais il a cédé sur la première balle de match.

C’était seulement le deuxième match en simple d’Auger-Aliassime en Coupe Laver. L’an dernier, il s’était également incliné en trois manches devant l’Italien.

Si le Québécois a remporté cinq échanges de plus que son rival dans le match, il a été moins tranchant lors des points importants. Sa double faute au super bris a donné de l’air à son rival qui n’en demandait pas tant.

Auger-Aliassime a toutefois été le seul à réussir un bris durant ce match. Il a réussi 23 coups gagnants et commis 22 fautes directes.

Dans le deuxième match de la journée, Taylor Fritz a pris la mesure de Cameron Norrie en trois manches de 6-1 4-6 et 10-8. Plus tard, Frances Tiafoe défiera Novak Djokovic, tandis que Jack Sock et Alex de Minaur croiseront le fer en fin de soirée à Londres avec Djokovic et Berrettini.

Chaque victoire, samedi, rapportera deux points à l’équipe victorieuse.

Quatre matchs de simple seront aussi au programme dimanche. Pour cette dernière journée de compétition, trois points seront à l’enjeu chaque match, pour un total de 12.

L’équipe européenne a remporté chacune des quatre premières compétitions de la Coupe Laver, présentée pour la première fois en 2017.

Pire encore, l’équipe du monde n’a jamais mené l’Europe au pointage.