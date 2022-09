Marie-Eve Dicaire se battrait le 12 novembre dans un combat d’unification

Ceci indiquerait donc qu'un combat contre l’Ontarienne Mary Spencer attendra, s'il se produit un jour. Le promoteur Yvon Michel avait d'ailleurs déclaré plus tôt vendredi ne pas avoir été contacté par le promoteur de l'Ontarienne, Eye of the Tiger Management.

Âgée de 38 ans, Natasha Jonas (12-2-1, 8 K.-O.) a acquis ses deux ceintures à ses deux derniers combats. D'abord, celle de la WBO des super-mi-moyennes en février dernier en battant l'Uruguayenne Chris Namus, que la Québécoise avait elle-même battue pour gagner une première fois le titre de l'IBF en décembre 2018. Puis, celle de la WBC le 3 septembre dernier face à la Suédoise Patricia Berghult.

Le contrat pour le combat d'unification ne serait pas encore signé, mais des pourparlers seraient encore en cours.

Marie-Eve Dicaire (18-1, 1 K.-O.) ne s'est plus battue depuis le 17 décembre dernier quand elle a ravi à Cynthia Lozano le titre de l'IBF, qu'elle avait perdu en mars 2021 dans une première tentative d'unification de la catégorie face à Claressa Shields.