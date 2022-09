Les Alouettes s’imposent contre les Tiger-Cats

Ce n'était assurément pas la performance que Danny Maciocia souhaitait quand il a dit, plus tôt cette semaine, que son équipe « joue à son niveau ». Mais les Alouettes de Montréal en ont fait juste assez pour signer une importante victoire de 23-16 face aux Tiger-Cats d'Hamilton.

C'est le deuxième touché du match d'Eugene Lewis, sur une passe de neuf verges avec deux minutes à jouer à la rencontre, et le bel attrapé de Reggie White fils, sur la transformation de deux points, qui ont permis aux Alouettes (6-7) de se sauver avec cette victoire, après un match très ordinaire jusque-là.

Lewis a fait coup double avec cet attrapé, alors que cette passe lui a permis de franchir le cap des 1000 verges aériennes pour une deuxième fois en carrière.

Match entre Hamilton et Montréal. Photo : The Canadian Press / Peter McCabe

Alors que Dane Evans a tout tenté pour permettre aux Tiger-Cats (4-9) de créer l'égalité, Kiondre Smith a perdu le ballon, qui a été récupéré par la défense des Alouettes.

Il est assurément de ce côté le point positif du match chez les locaux : la défense a étouffé les plus grandes menaces des visiteurs, qui ont été limités à un touché et trois placements de Seth Small, sur 32, 38 et 9 verges.

Les Alouettes avaient été très ordinaires jusqu'à cet heureux touché de Lewis. La formation montréalaise ne s'est pas retrouvée dans la zone payante des visiteurs avant la mi-chemin du troisième quart et jusqu'au début du quatrième, elle était en retard au pointage.

C'est le placement de 19 verges de David Côté, qui venait de rater une transformation en envoyant le ballon sur le montant, qui a permis aux Alouettes de prendre l'avance pour la première fois, 15-13.

Trevor Harris, qui a connu un match plutôt tranquille, venait de rejoindre Lewis une série plus tôt sur un jeu de cinq verges pour le premier touché de la rencontre des Alouettes. Côté a également réussi des placements de 41 et 51 verges, son plus long dans la LCF.

Cette victoire permet aux Alouettes de récolter une sixième victoire, soit autant que les Roughriders de la Saskatchewan, 4es dans l'Ouest, et de remporter un deuxième gain en trois rencontres face aux Tiger-Cats. Cela départagerait les deux clubs en cas d'égalité au classement à la fin de la saison.

Ce sixième succès permet également aux Alouettes de s'approcher momentanément à deux points des Argonauts de Toronto, premiers dans l'Est, avec 14 points. Les Argos affronteront le Rouge et Noir d'Ottawa samedi.