« Kim Clavel sera la première boxeuse millionnaire au Canada » - Yvon Michel

Kim Clavel a vécu de grandes émotions au cours des dernières semaines. En plus de mettre la main sur la ceinture WBC des mi-mouches, elle a appris peu après que sa première défense serait en fait un combat d’unification.

Ainsi, le plan initial qui lui aurait permis de livrer une défense optionnelle d’ici la fin de l’année et la revanche promise à Yesenia Gomez tôt en 2023 a été placé sur la voie de garage.

C’est parce qu’il est convaincu que sa protégée est au sommet de son art que le promoteur Yvon Michel a tendu des perches dans le but d’obtenir un autre combat d’envergure pour Clavel (16-0, 3 K.-O.).

Il a contacté le clan de l’Argentine Evelyn Bermudez, détentrice des ceintures IBF et WBO, de même que celui de Yesica Nery Plata (28-2, 3-0), championne WBA. L’entourage de cette dernière a répondu présent.

Comme Yvon l’a dit, c’est vrai que j’ai sauté dans les airs en apprenant la nouvelle. Boxer contre Yesica Nery Plata, une vraie championne, comme Gomez. Ce ne sont pas des ceintures vacantes. Nous avons toutes deux gagné face à des filles mieux classées que nous , a souligné Clavel durant le point de presse tenu vendredi, à la Place Bell de Laval, théâtre de ce face-à-face attendu, le 1er décembre prochain.

Pas peu fier de son coup, Michel a déclaré que Clavel deviendrait probablement la première boxeuse millionnaire de l'histoire du sport au Canada. L'objectif ultime est d'unifier toutes les ceintures.

Clavel et Plata se vouent clairement un respect mutuel. Leurs premiers échanges par vidéos interposés en étaient empreints.

La Mexicaine de 28 ans a indiqué que la Place Bell sera le plus grand amphithéâtre où elle aura eu l’occasion de se battre. Pour autant, celle qui est entraînée par son père refuse de se laisser impressionner par cette perspective.

Sachant que toutes deux s’engagent dans un pari à quitte ou double à l’occasion de leur première défense de ceinture respective, les attentes sont grandes et l’enjeu a de quoi faire trembler les plus braves.

Plata est devenue championne en mars en allant au Panama pour ravir le titre WBA à l’Argentine Yesica Bopp. Clavel est devenue championne il y a deux mois à peine.

Place au Blue Dream

Après s’être inspirées de l’écurie Ferrari pour son dernier combat, Clavel et son entraîneuse Danielle Bouchard s’attaquent à présent au Blue Dream. Le nouveau thème est né du nom d’un soutien-gorge d’entraînement que Bouchard a offert à la boxeuse de 32 ans.

Le camp d’entraînement est déjà en marche. Le clan au complet prendra la direction de la République dominicaine du 2 au 16 octobre prochains. Là-bas, Clavel y retrouvera une ambiance devenue familière, le sable d’une plage qui la pousse vers une meilleure condition physique et son nouveau meilleur ami : un sac de sable!

J’ai vraiment aimé ce sac en avril dernier. Il est à la bonne hauteur, il n’est ni trop dur ni trop mou. J’aime la façon dont son poids est réparti vers le bas. J’adore taper dans ce sac , a-t-elle reconnu

Danielle Bouchard pense que Plata offrira une opposition de grande qualité, fort différente de ce que Yesenia Gomez avait amené au Casino de Montréal.

Plata travaille moins en volume. Elle boxe de façon intelligente. Elle possède un bon jab et sait y aller de bonnes attaques au corps. Elle affiche la hargne des boxeuses mexicaines, mais elle sait aussi prendre un pas de recul quand ça ne fonctionne pas à son goût. Elle va forcer Kim à réfléchir. Plata n’a pas beaucoup de K.-O., mais elle trouve toujours une façon de gagner , a dit Bouchard.

Adversaires à venir

Marie-Pier Houle (7-0-1, 2 K.-O.), Derek Pomerleau (3-0, 2 K.-O.) et Caroline Veyre (1-0) verront également de l’action le 1er décembre. L’identité des adversaires de même que les noms des pugilistes qui feront les frais de la demi-finale seront connus en début de semaine prochaine.

Dans le cas de Houle, elle y livrera un premier combat de huit rounds. Yvon Michel a laissé entendre qu’il s’agira d’un duel de haut niveau et qu’une victoire devrait lui permettre de se hisser au sein du top 5 mondial des 147 lb.

Même si l’excitation se lisait dans ses yeux et qu’elle se mordait les lèvres pour ne pas en dire plus, Houle se prépare visiblement pour quelque chose de majeur pour la suite de sa carrière.

Yvon Michel entouré de Derek Pomerleau, Marie-Pier Houle, Kim Clavel et Caroline Veyre, tous en action le 1er décembre prochain Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

Par ailleurs, rien de neuf pour l’instant en ce qui a trait à la championne IBF des super-mi-moyennes, Marie-Eve Dicaire.

Si on peut apparemment s’attendre à une annonce pour un rendez-vous au début de 2023, Yvon Michel dit ne pas avoir été contacté par une certaine organisation rivale au sujet de la possibilité d’un combat contre l’Ontarienne Mary Spencer. Si cela avait été le cas, nous aurions écouté, c'est sûr , a-t-il lâché.

En ce qui a trait à Oscar Rivas, l’objectif de présenter sa première défense en Colombie tient apparemment toujours. La date visée est maintenant celle du 29 octobre à Barranquilla et non plus à Cali.

Combos boxe-football

Enfin, Yvon Michel a profité de l’occasion pour annoncer la naissance d’un partenariat commercial avec les Alouettes de Montréal.

De concert avec le président des Alouettes, Mario Cecchini, le promoteur a annoncé la mise en vente de forfaits qui permettront aux amateurs de se procurer des billets à la fois pour le gala du 1er décembre et pour le dernier match de la saison des Alouettes, le 22 octobre, contre les Argonauts de Toronto, au stade Percival-Molson.

Pour le moment, la Place Bell est configurée pour accueillir 5000 spectateurs, mais la capacité pourrait être haussée si la demande l’exige.