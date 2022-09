Kaiden Guhle pourrait commencer la saison à Montréal

Choisi au premier tour du repêchage en 2020, 16e au total, Guhle est un défenseur mature malgré ses 20 ans. Il a souvent été comparé à Shea Weber, bien qu'il soit plus mobile et un peu moins imposant que l'ancien capitaine du Tricolore.

Mon approche ne change pas, a dit Guhle au sujet de l'absence d'Edmundson. Je me concentre sur ce que je contrôle, c'est-à-dire mon travail au quotidien. Et bien évidemment que vous ne voulez jamais voir un coéquipier tomber au combat.

Guhle avait été jumelé à David Savard lors du camp du Canadien l'an dernier. Il avait été l'un des derniers joueurs à être retranché.

Vendredi, le nom de Guhle se retrouvait de nouveau à côté de celui de Savard, bien qu'il y a eu une rotation entre les cinq défenseurs de leur groupe lors d'un premier match intra-équipe.

Il est encore plus calme avec la rondelle et son coup de patin est toujours aussi excellent, a commenté Savard en parlant de son protégé. On voit qu'il est prêt. Il est déterminé à rester ici. Je vais l'aider à y arriver. Il a beaucoup de talent et les chances sont bonnes qu'il passe toute la saison ici.

Savard, qui célébrera son 32e anniversaire de naissance le mois prochain, n'est pas étranger à un rôle de mentor pour un jeune joueur arrivant dans la LNH.

À l'époque où il jouait avec les Blue Jackets de Columbus, Savard avait accueilli chez lui Pierre-Luc Dubois. Il a fait la même chose avec Michael Chaput.

Il a toujours été prêt à m'accompagner sur la glace. Je suis arrivé ici il y a quelques semaines et j'aurais pu être seul sur la patinoire, a raconté Guhle. Il est plutôt venu me rejoindre pour faire des exercices. Il m'a pris un peu sous son aile et c'est apprécié.

Guhle croit avoir progressé sur le plan offensif au cours de la dernière année. Il a amassé 40 points en 42 rencontres de sa saison partagée entre les Raiders de Prince Albert et les Oil Kings d'Edmonton, avant d'ajouter 16 points en 19 rencontres en séries éliminatoires, aidant les Oil Kings à remporter le championnat de la Ligue de hockey junior de l'Ouest.

Même s'il joue avec confiance, Guhle a souligné qu'il devra s'ajuster à ses débuts dans les rangs professionnels.

Le rythme est différent chez les pros et je devrai changer certaines choses, mieux choisir mes moments pour ne pas être pris à contre-pied, a-t-il expliqué. Mais c'est comme tout le reste. Je dois tout améliorer, tout peaufiner.

Un nouveau départ

Guhle a souligné que l'arrivée de la nouvelle direction au Canadien signifiait en quelque sorte un retour à la case départ pour tous les espoirs, qui ont l'occasion de faire une bonne première impression.

C'est donc la même chose pour Mattias Norlinder, qui espère prouver qu'il a les qualités requises pour devenir un défenseur efficace en Amérique du Nord.

Norlinder, 22 ans, a eu un avant-goût de la LNH en jouant six matchs la saison dernière, après avoir vu son camp être miné par une blessure. Il a aussi disputé six matchs avec le Rocket de Laval avant de rentrer en Suède. Puis, il a rejoint le Rocket durant son parcours en séries éliminatoires ce printemps.

C'était une bonne chose de passer un peu de temps ici, a dit Norlinder. Je sais ce que je dois améliorer.

Le Suédois a souligné qu'il aimerait démontrer ses qualités offensives à la direction du Tricolore.

Il est conscient que la concurrence est importante à la ligne bleue chez le Canadien, mais ce n'est pas ça qui va l'effrayer.

Je crois que ça motive tous les défenseurs et que ça pousse tout le monde à se surpasser, a-t-il mentionné. C'est plus amusant quand il y a de la compétition. Vous voyez les autres gars aller et vous voulez faire encore mieux.

Un défenseur de plus s'est ajouté au groupe, vendredi, puisque le Russe Daniil Sobolev a rejoint ses coéquipiers après avoir réglé un problème de visa.

D'autres matchs intra-équipe sont à l'horaire samedi, puis le traditionnel match Rouges contre Blancs sera présenté dimanche à 15 h, au Centre Bell.