Les espoirs amateurs sélectionnés par le Tricolore aux repêchages de 2014 à 2021 ont jusqu’à présent disputé 1544 matchs dans la LNH. C’est un résultat 24,24 % inférieur à la moyenne des autres organisations de la ligue (2038 matchs).

À titre comparatif, durant cette même période, les recruteurs des Hurricanes de la Caroline (3184 matchs) et ceux des Bruins de Boston (3100 matchs) ont réussi à dénicher de jeunes talents qui ont disputé deux fois plus de rencontres que ceux du CH.

Il faut d’ailleurs souligner que les recruteurs et le système de développement des Bruins affichent l’un des bilans les plus remarquables depuis que nous publions ce classement annuel.

De 2014 à 2021, ils ont en moyenne effectué leur première sélection au 29,5e rang et n’ont jamais profité d’un choix parmi le top 10! Malgré cela, l’organisation bostonienne a réussi à mettre la main sur une impressionnante cohorte de joueurs parmi lesquels on compte David Pastrnak (25e au total en 2014) et Charlie McAvoy (14e au total en 2016).

En nombre de matchs disputés, les espoirs des Bruins ont notamment surpassé ceux des Sabres de Buffalo, même si les recruteurs des Sabres ont eu l’occasion de choisir un espoir du top 10 dans huit repêchages consécutifs. Durant ces huit années de recrutement, le CH a pour sa part disposé, en moyenne, de la 18,9e sélection. Et l’organisation montréalaise a eu le privilège de choisir deux espoirs parmi les 10 premiers (Jesperi Kotaniemi, 3e en 2018 et Mikhail Sergachev, 9e en 2016).

Les Bruins sont généralement patients avec leurs espoirs, mais il faudra quand même continuer de surveiller leur réseau de développement de près. Car depuis le repêchage de 2018, aucun de leurs espoirs n’a encore disputé un seul match de la LNH.

* Vegas et Seattle ont accédé à la LNH à la suite de récentes expansions et n’ont pas encore fait un cycle de huit ans.

La méthodologie de ce relevé annuel est simple. Elle s’appuie sur le fait que la mission des équipes de recruteurs consiste à cibler de jeunes joueurs capables de se tailler un poste dans la LNH. Que ces espoirs soient échangés ou non par la suite importe peu, car les recruteurs n’ont pas le contrôle sur cet aspect de la gestion de leur organisation.

Par ailleurs, puisque le hockey est un sport à développement tardif et que la majorité des espoirs atteignent la LNH vers l’âge de 22 ans, nous mesurons le rendement des équipes de recruteurs sur des périodes de 8 ans afin d’obtenir un portrait le plus juste et complet possible.

Ainsi, au cours des sept derniers cycles de huit ans, les recruteurs montréalais se sont classés comme suit :

2008-2015 : 29e rang

2009-2016 : 26e rang

2010-2017 : 20e rang

2011-2018 : 20e rang

2012-2019 : 18e rang

2013-2020 : 19e rang

2014-2021 : 25e rang

Au fil des ans, les lecteurs de cette chronique ont souvent été sensibilisés au fait que les sous-performances des recruteurs amateurs du Canadien plombaient lourdement l’administration de Marc Bergevin. Ce dernier était constamment forcé à sonder le marché et à conclure moult échanges pour garnir sa formation de la LNH.

À la fin de novembre 2021, Bergevin a été remercié en compagnie de Trevor Timmins, qui dirigeait de département de recrutement amateur de l’organisation depuis 2002.

De 2014 à 2021, les recruteurs du Bleu-blanc-rouge ont sélectionné sept joueurs qui ont disputé (jusqu’à présent) l’équivalent d’au moins une saison dans la LNH : Jake Evans, Cole Caufield, Jesperi Kotkaniemi, Alexander Romanov, Victor Mete, Ryan Poehling et Mikhail Sergachev.

Avec l’arrivée imminente de jeunes arrières comme Jordan Harris et Kaiden Guhle, entre autres, le bilan du dernier segment de l’ère Timmins s’améliorera probablement au fil du temps. Il faut toutefois rappeler que depuis sept ans, de cycle en cycle, les recruteurs du CH ne sont jamais parvenus à égaler ou à surpasser la moyenne de la LNH en matière de recrutement.

L’automne prochain, notre classement commencera à tenir compte de la première cuvée sélectionnée par les deux nouveaux codirecteurs du recrutement de l'équipe Martin Lapointe et Nick Bobrov.

Il faudra toutefois attendre plusieurs années avant de pouvoir juger l’impact de leur arrivée aux commandes de ce secteur névralgique de l’organisation.

Notre classement donne généralement une bonne idée de la performance des équipes de recruteurs de la LNH, mais il a aussi ses limites.

À titre d’exemple, il est extrêmement difficile d’évaluer le travail des recruteurs des Penguins de Pittsburgh et des Capitals de Washington (qui occupent les deux derniers rangs) parce qu’ils sont victimes de circonstances qui échappent à leur contrôle.

Les espoirs recrutés par les Capitals n’ont disputé que 998 matchs dans la LNH, ce qui est absolument catastrophique lorsqu’on compare avec le rendement des meilleures organisations. Toutefois, leurs recruteurs ont sélectionné près du 40e rang en moyenne et ils n’ont bénéficié d’aucun choix parmi les 20 premiers depuis qu’ils ont misé sur Jakub Vrana en 2014.

Pour cogner la balle en lieu sûr, il faut au moins avoir la chance de se présenter au bâton.

Les Capitals misent sur une très vieille équipe. Ils ont 14 joueurs de 30 ans ou plus (Alex Ovechkin est âgé de 37 ans) et leur direction générale gère à courte vue depuis longtemps, notamment en échangeant des choix pour obtenir des joueurs aguerris.

Les pauvres recruteurs des Penguins sont exactement dans le même bateau. Ils n’ont déniché que deux ou trois joueurs partants depuis 2015. Mais ce bilan prend toute sa signification lorsqu’on constate qu’il faut remonter jusqu’en 2012 pour retrouver le dernier espoir sélectionné parmi les 20 premiers.

Ce genre de contexte donne toutefois encore plus de valeur au travail des recruteurs des Blues de Saint Louis, des Predators de Nashville et du Lightning de Tampa Bay.

Malgré des rangs de sélection éloignés et l’impossibilité de choisir dans le top 10, les chercheurs de talent de ces trois organisations sont parvenus à se maintenir au milieu du peloton au cours des huit dernières années.