Coupe Laver : en attendant la sortie de Federer, l’Europe prend une avance de 2-0

Mis sur de bons rails par le succès de Casper Ruud sur Jack Sock (6-4, 5-7, 10-7), les Bleus semblent encore bien partis pour conserver leur invincibilité contre les Rouges à la cinquième présentation du tournoi.

Autant le Norvégien, no 2 mondial, avait tremblé après avoir eu un coup de mou à la fin de la deuxième manche et au début du super bris d'égalité décisif, ce qui avait donné une chance à Sock (no 128), autant Tsitsipas (no 6) a dominé son match de la tête et des épaules.

Schwartzman (no 17) avait bien réussi le bris au tout début de la deuxième manche pour mener 1-0 après avoir perdu son engagement à deux reprises dans la première manche, cédée en 36 minutes.

Il n'a ensuite plus gagné un jeu contre le tennis flamboyant du Grec.

Ce match marquait la fin de la séance de l'après-midi à l'aréna O2 de Londres. Les matchs reprendront en soirée avec le Britannique Andy Murray opposé à l'Australien Alex de Minaur.

Toutefois, les spectateurs viendront surtout pour le double qui suivra, au terme duquel Roger Federer fera ses adieux au tennis à 41 ans.

Associé à son grand rival Rafael Nadal, il affrontera Jack Sock, de retour sur le court, et Frances Tiafoe, récent demi-finaliste des Internationaux des États-Unis en simple.