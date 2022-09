Les parlementaires rendent hommage à l’équipe canadienne de la Série du siècle

Paul Henderson, qui a marqué le but gagnant de la série contre l'Union soviétique, faisait partie des joueurs sur place, en compagnie du gardien Ken Dryden, des frères Frank et Peter Mahovlic, d'Yvan Cournoyer et de Serge Savard.

Les joueurs ont reçu une ovation debout à leur entrée en Chambre avant de serrer la main au premier ministre, Justin Trudeau, et au chef conservateur, Pierre Poilièvre, notamment.

Je me rappelle que des joueurs comme Yvan Cournoyer et Ken Dryden étaient mes héros dans ma jeunesse, a déclaré Trudeau. Je porte même mes bas du Canadien aujourd'hui (jeudi).

Trudeau, dont le père, Pierre Elliott Trudeau, était premier ministre au moment de la Série du siècle, a décrit de façon exhaustive les huit matchs de la série, rappelant que le Canada, pourtant très confiant, n'avait qu'une fiche de 1-1-2 après les quatre matchs au pays, avant de gagner trois des quatre matchs à Moscou, tous par un but.

Les gens présents dans la Chambre des Communes ont servi une autre ovation quand Justin Trudeau a décrit le but gagnant d'Henderson dans le huitième match décisif.

Ils n'étaient pas seulement des héros parce qu'ils avaient gagné la série, a déclaré le premier ministre. Ils étaient des héros parce qu'ils nous ont donné une leçon. Ils nous ont démontré que l'ardeur et le travail acharné paient. Ils nous ont montré que même quand il ne reste que 34 secondes à jouer, vous n'abandonnez jamais.

Poilièvre a ajouté que la description du but gagnant faite par le légendaire Foster Hewitt donne encore des frissons 50 ans plus tard .

Même pour ceux nés après 1972 , a précisé le politicien de 43 ans, ce qui a fait rire l'assemblée.