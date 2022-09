Des mesures disciplinaires pour l’entraîneur des Celtics de Boston?

Associated Press

Ces personnes ont demandé l’anonymat puisque les Celtics n’ont divulgué aucun détail dans ce dossier. La sanction exacte et la durée d’une éventuelle suspension n’ont pas été établies.

ESPN a rapporté en premier que les Celtics envisageaient une suspension de leur entraîneur. La chaîne a plus tard révélé, tout comme Athlétique, qu’il s’agirait d’une affaire de relation inappropriée avec un membre du personnel.

Perdre Udoka serait un dur coup pour les champions en titre de l’Est de la NBA, qui sont de nouveau considérés comme des aspirants au championnat.

S'il ne peut diriger l’équipe à l’ouverture du camp d’entraînement, mardi, la tâche reviendrait sûrement à l’un de ses adjoints : Joe Mazzulla, Damon Stoudemire, Ben Sullivan, Aaron Miles ou Tony Dobbins.

Udoka a connu une excellente première saison à la barre des Celtics, qui ont présenté une fiche de 51-31 et ont gagné 26 de leurs 32 derniers matchs. Dans les séries, ils ont éliminé les Nets de Brooklyn, les Bucks de Milwaukee et le Heat de Miami avant de s’incliner en six matchs devant les Warriors de Golden State.