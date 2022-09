Montréal obtient les Championnats du monde de cyclisme de 2026

Les mondiaux se tiendront à Montréal du 20 au 27 septembre, une semaine seulement après les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM).

La compétition sera pilotée par le promoteur des GPCQM, avec le soutien de l'UCI et de Cyclisme Canada.

Nous sommes très reconnaissants que l'UCI nous accorde sa confiance pour accueillir les représentants et acteurs du cyclisme mondial afin de couronner les futurs champions et championnes du monde UCI. Nous livrerons un événement digne de sa renommée et qui marquera l'histoire sportive de la métropole , a dit le président et directeur général des Championnats du monde de Montréal 2026, Sébastien Arsenault.

Sébastien Arsenault, président des Grands Prix cyclistes de Montréal et de Québec et organisateur des Championnats du monde de 2026 Photo : Gracieuseté : Marathon Beneva de Montréal

Ce sera la première fois en 52 ans que les mondiaux de cyclisme sur route auront lieu dans la métropole québécoise.

À l'époque, cette compétition avait servi de répétition aux Jeux olympiques d'été de 1976. Ce sera également la première fois depuis 2003 à Hamilton, en Ontario, que les Championnats du monde se dérouleront au Canada.

Le pays et la province aiment le vélo, et le démontrent chaque année depuis plus de 10 ans avec la présentation des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal , a expliqué le président de l'UCI, David Lappartient.

Je suis convaincu que l'événement sera une vitrine fantastique pour le cyclisme en Amérique du Nord , a-t-il ajouté.

Au total, 11 titres seront à l'enjeu, soit 6 au contre-la-montre et 5 en ligne.

Environ 1000 athlètes de plus de 75 pays seront répartis dans les catégories élite, moins de 23 ans et junior.

Les Championnats du monde de cyclisme sur route de 2022 se déroulent en ce moment à Wollongong, en Australie.