Naomi Osaka, malade, déclare forfait à Tokyo

La tenante du titre à Tokyo Noami Osaka a dû déclarer forfait avant son match de deuxième tour contre la no 16 du monde Beatriz Haddad Maia.

La Japonaise a présenté ses excuses aux organisateurs du tournoi WTA 500 de Tokyo et au public qui souhaitait encourager sa compatriote.

C'est un tournoi cher à mon cœur, et je suis désolée de devoir déclarer forfait , a-t-elle dit dans un communiqué.

J'aurais aimé me battre aujourd'hui, mais mon corps ne me le permet pas. On se retrouve l'an prochain , a-t-elle ajouté.

Pourtant, avant le tournoi, Osaka se sentait d'attaque.

J'ai appris beaucoup sur moi cette saison, a-t-elle dit. Je me suis blessée en Europe, et ça m'a pris du temps à guérir. Maintenant, ça va mieux.

Elle avait remporté le tournoi en 2019 6-2 et 6-3 contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova.

La Brésilienne avance ainsi aux quarts de finale et affrontera Veronika Kudermetova, tête de série no 4.

La Canadienne Gabriela Dabrowski, inscrite en double, disputera plus tard jeudi son match des quarts de finale avec sa partenaire mexicaine Giuliana Olmos.