Roger Federer à l’entraînement avant son double avec Rafael Nadal

Les deux géants du tennis moderne Roger Federer et Rafael Nadal disputeront le double de l'équipe d'Europe à la Coupe Laver, vendredi, à Londres. Ainsi l'a décidé logiquement le capitaine Björn Borg. Ils ont participé à une séance d'entraînement ensemble jeudi.

Ce sera l'affiche espérée à la première journée de compétition. C'est ce qu'ont confirmé jeudi les organisateurs.

Le Suisse et l'Espagnol auront comme adversaires les Américains Jack Sock et Frances Tiafoe, qui représenteront l'équipe du reste du monde.

Des centaines d'amateurs se sont précipités jeudi pour assister à la dernière séance d'entraînement de Roger Federer à l'Aréna O2.

Rafael Nadal félicite Roger Federer après un coup gagnant pendant un entraînement. Photo : Getty Images / Cameron Smith

À la veille de son dernier match, les amateurs dans la file d'attente étaient fébriles.

Ils se savent extrêmement chanceux de voir Federer sur un terrain une dernière fois, et certains avaient des messages pour le grand Suisse. Roger, est-ce que je peux te payer un coup à boire pour ta retraite? pouvait-on lire sur une pancarte.

Les billets ont soudain pris une valeur folle, les entrées pour le match de double de vendredi soir se revendant plus de 2300 euros sur Internet, soit plus de 3000 $ CA.

Disputer le double avec Roger Federer sera magique pour Rafael Nadal.

Faire partie de ce moment historique sera inoubliable pour moi, je suis vraiment heureux et privilégié , a-t-il dit aux médias.

Le capitaine de l'équipe du reste du monde, John McEnroe, savourera ce moment.

Tout le monde voulait jouer ce match, a-t-il dit. Faire partie de l'histoire. On a même dû tirer à pile ou face, sauf pour Jack (Sock), peut-être.

Ce qui compte, c'est de célébrer tout ce que Roger a réalisé dans sa carrière et qu'il la finisse, espérons-le, sans se blesser. Qui gagnera ou perdra, c'est totalement secondaire. Ce match est sans commune mesure avec tout ce que j'ai pu connaître , a-t-il ajouté.

Roger Federer et Rafael Nadal avaient déjà joué en double lors de la première édition de la Coupe Laver en 2017, aussi leur première fois ensemble. Ils avaient battu Sam Querrey et Jack Sock, 6-4, 1-6 et 10-5, en route vers une victoire de l'équipe d'Europe.

Federer et Nadal ont écrit en 40 affrontements (24 victoires à 16 pour l'Espagnol) le feuilleton le plus passionnant de l'histoire du tennis.

Rafael Nadal et Roger Federer à la Coupe Laver en 2019 Photo : Getty Images / Clive Brunskill

L'Helvète, dont la blessure au genou droit est devenue insurmontable, a annoncé le 15 septembre qu'il mettrait un terme à sa carrière à l'issue de la Coupe Laver.

C'est un tournoi par équipe dont le célèbre joueur suisse est à l'origine et qui oppose une équipe d'Europe à une équipe du reste du monde.