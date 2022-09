Le match le plus important des Alouettes… en attendant le suivant

Naturellement, les cinq dernières parties de la saison pourraient aussi devenir les plus importantes, surtout si les Alouettes perdent ce match-ci…

L’escadron montréalais devance les Tiger-Cats au 3e rang. Les Alouettes ont une victoire de plus et une défaite de moins. Donc, s’ils l'emportent, les hommes de Danny Maciocia auront quatre points d’avance et un match en main.

En plus, il s’agit du troisième affrontement avec Hamilton. Chaque équipe a une victoire jusqu'ici. Les gagnants du match de vendredi s’assurent donc d’avoir l’avantage en cas d’égalité.

Finalement, une sixième victoire permettrait aux Alouettes de rejoindre les Roughriders. L'équipe de la Saskatchewan occupe le 4e rang dans l’Ouest et menace de venir participer aux séries dans l’Est.

Depuis 1996, le règlement du croisement permet à l’équipe qui finit 4e de sa division d’aller jouer un match éliminatoire dans l’autre division si elle possède une meilleure fiche que l’équipe qui finit 3e de l’autre côté. C’est arrivé 13 fois qu’une formation se rende dans l’autre division pour disputer un match éliminatoire. C’est toujours une équipe de l’Ouest qui a ainsi accédé aux matchs éliminatoires. Les représentants de l’Ouest ont gagné quatre demi-finales de l’Est, mais ils n’ont jamais gagné la finale. Il n'y a donc jamais eu de match de la Coupe Grey entre deux équipes de la même division. Mais ça arrivera certainement un jour.

Les Tiger-Cats arrivent à Montréal avec un bel élan. La semaine dernière, ils ont vaincu les Blue Bombers de Winnipeg, exploit qui n’avait été réussi que par les Alouettes jusqu'ici cette saison.

L’attaque ontarienne, qui avait trouvé le moyen de se tirer dans le pied plus souvent qu'à son tour depuis le début de la saison, a finalement sorti ses griffes dans une victoire de 41-38.

Dane Evans a lancé cinq passes de touché et les Tiger-Cats n’ont pas commis un seul revirement, eux qui avaient généreusement remis le ballon à leurs adversaires 41 fois depuis le début de la saison, plus que toute autre équipe dans la LCF.

L'émergence de Dane Evans la saison dernière avait permis à Hamilton de se départir de Jeremiah Masoli, mais Evans a connu un début de saison difficile et il avait subi plus d’interceptions (13) qu’il n'avait lancé de passes de touché (10) avant sa résurrection de la semaine dernière.

Le pilote des Alouettes, Danny Maciocia, est conscient de l’importance du quart au sein des Tiger-Cats, une équipe dont l’attaque au sol est peu menaçante.

Evans, quand il a du succès, il a du rythme. Il reçoit le ballon et le ballon repart aussitôt. Notre défi est de le forcer à garder le ballon dans ses mains.

Pour ce faire, les Alouettes doivent assurer une bonne couverture des receveurs des Tiger-Cats et mettre de la pression sur Evans.

La ligne défensive montréalaise, très efficace à son dernier match contre les Lions, a ajouté à sa profondeur au cours de la semaine de congé avec le retour de l’ailier défensif Jamal Davis.

Davis a été impressionnant la saison dernière avec 17 plaqués et 4 sacs en seulement 9 matchs, une performance qui lui a valu un contrat avec les Chargers de San Diego.

Libéré par les Chargers à la fin du camp d'entraînement après avoir participé à trois matchs préparatoires, Davis est revenu à Montréal sans se faire attendre et il a signé un contrat de deux ans. Danny Maciocia est visiblement très satisfait du retour de Davis dans le nid.

Physiquement, c’est… une bête a dit l’entraîneur montréalais en cherchant le terme le plus juste et le plus correct possible.

Physiquement, il va s’imposer. Il va couvrir du terrain. Il va amener beaucoup de profondeur. Il va se rendre au quart-arrière. On l’a vu jouer l’an passé. C’était un joueur dominant pour nous et il a connu tout un camp dans la Ligue nationale.

Un premier départ pour Lestage

Il semble bien que Pier-Olivier Lestage obtiendra un premier départ sur la ligne à l’attaque. À moins d’un changement de dernière minute, il remplacera Philippe Gagnon, ennuyé par des malaises au dos.

Lestage est arrivé à Montréal à la fin du mois de juillet après un passage d’un peu plus d’un an au sein des Seahawks de Seattle.

Utilisé sporadiquement depuis quelques matchs, notamment comme centre arrière ou sixième joueur de ligne offensive, Lestage avait hâte de se retrouver dans un rôle qui lui est plus familier.

J’ai commencé à obtenir plus de répétitions, d’abord comme centre arrière, puis je suis entré dans le match contre la Colombie-Britannique.

Là, je suis prêt. Je suis prêt , a-t-il répété aux journalistes.

Absence de Dequoy

Affligé par le décès de sa mère, Marc-Antoine Dequoy sera absent.

Les Alouettes pourraient le remplacer par une combinaison de plusieurs joueurs. Les secondeurs Tyrice Beverette et Chris Ackie ont été appelés à reculer dans le centre de la défense à quelques occasions et le demi défensif Kenneth Durden s’est aussi entraîné à la position de Dequoy dans certaines situations.

Le premier choix du dernier repêchage, le secondeur canadien Tyrell Richards, devrait être de retour en uniforme après avoir raté les six derniers matchs en raison d’une blessure au genou.